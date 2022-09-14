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TDP: Soudjis korku salmak amacıyla göz altında tutuluyor

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TDP, Kıbrıslı Rum Andreas Soudjis’in göz altında tutulmasıyla hem kuzeye geçen Kıbrıslı Rumlara hem de barış için mücadele eden herkese korku salmayı amaçlandığını savundu.
TDP: Soudjis korku salmak amacıyla göz altında tutuluyor

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Kıbrıslı Rum Andreas Soudjis’in 14 gündür göz altında tutulduğu ancak aleyhinde herhangi bir suçlama getirilmediği, bunun kamu vicdanını yaraladığı, adalete olan güveni, toplumlar arasındaki ilişkiyi, ekonomik bağları sarsmakta, insan haklarının ihlal anlamına geldiğini savundu.

“ADALETE ERİŞİM HAKKI, BİREYLERİN KÖKENİNE BAKILMAKSIZIN EŞİT DAVRANILMALI”

TDP’den yapılan açıklama şöyle:

“Güney’den Kuzey’e olan geçişlerdeki artışı durdurmak isteyen kesimlerin ekmeğine de yağ sürmektedir. Adalete erişim hakkı, bireylerin kökenine bakılmaksızın eşit davranılması prensibi, masumiyet karinesi, kurumlarımızın itibarı, toplumlar arası iyi ilişkiler ve hatta ekonomik bağlar kamu menfaatinin bir parçası değil midir?

Bir suç varsa mahkemeler bunun kararını verecektir. Fakat çözümsüzlük koşullarında kurulmaya çalışılan iyi ilişkilerin ve istikrarın ne kadar hassas dengeler üzerinde olduğu, risklerin ne kadar büyük olduğu yeniden görülmüştür. Dahası tamamen uydurma haberlerle, Andreas Soudjis’in hedef gösterilme tarzı hem Kuzey’e geçen Kıbrıslı Rumlara hem de barış için mücadele eden herkese korku salmayı amaçlamaktadır”

“SIRF KIBRISLI RUM OLDUĞU İÇİN SAUDJİS’İN HEDEF GÖSTERİLDİ”

Açıklamada, akıllı telefon gibi kolaylıkla herkesin erişebileceği araçlar bahane gösterilerek, sırf Kıbrıslı Rum olduğu için Saudjis’in hedef gösterildiğini iddia edildi.

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