TDP TC ile imzalanan Protokolü "ASİMİLASYON" olarak nitelendirdi!

Kıbrıs Türk toplumunun dine bakış açısına ve onu yaşayış tarzına tamamen tezat olan bu asimilasyon çalışmalarının en yüksek perdeden herkes tarafından reddedilmesi gerektiğini belirtti

İşte yapılan açıklama;

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, “Mağusa’ya İlahiyat Koleji yapacağız” sözlerine işaret ederek, Kıbrıs Türk toplumunun dine bakış açısına ve onu yaşayış tarzına tamamen tezat olan bu asimilasyon çalışmalarının en yüksek perdeden herkes tarafından reddedilmesi gerektiğini belirtti

Özkunt: Bu okullar; laik, çağdaş ve bilimsel eğitim ilkelerine aykırıdır

“İlahiyat Okullarını Reddediyoruz” başlıklı yazılı bir açıklama yapan Özkunt, İmam Hatip okullarının çağdaş ve bilimsel eğitim amacıyla oluşturulmuş okullar olmadığını, bu okullarda bir kimlik inşası ve muhafazakâr yaşam biçiminin küçük yaştan çocuklara enjekte edilmesinin amaçlandığını vurguladı.

Özkunt, “Bu okullar; laik, çağdaş ve bilimsel eğitim ilkelerine aykırıdır. Türkiye’de suni İslamlaşma örgütlenmesinin temelinde her köşede açılan İlahiyat okulları olduğunu görüyoruz” dedi.

“Herkesin cesaretle karşı çıkması gerekir: İlahiyat okullarını reddediyoruz”

Kıbrıs Türk toplumunun yaşam biçimine ve dine bakış açısına tam bir tezatlık teşkil eden bu okulların varlığının, Kıbrıs’ta tarikat oluşumları da dikkate alınacak olursa; yapılmaya çalışılanın toplumun varlığına dinamit koymak olduğunun anlaşılacağını vurgulayan Özkunt, bu girişimin Kıbrıs Türk toplumunu dönüştürmeye dönük stratejinin bir ürünü olduğunu kaydetti.

Özkunt, “Bu çerçevede hem Lefkoşa’daki Hala Sultan hem de Mağusa’da kurulmaya çalışılan 700 öğrenci kapasiteli yeni İlahiyat okuluna tüm muhalif siyasi partiler, sendikalar, sivil toplum örgütleri ve her bir Kıbrıs Türk’ünün cesaretle karşı çıkması gerekir. Aksi halde yakın zamanda farklı empozeler ve mahalle baskıları ile de karşı karşıya kalacağız. İlahiyat okullarını reddediyoruz” ifadelerini kullandı.



TDP Basın Bürosu