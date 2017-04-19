 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.646
  • Altın 150,813
  • Dolar 3,6680
  • Euro 3,9280
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAUsta oyuncu hayatını kaybetti!

TDP TOCEK, kadına yönelik artan şiddete karşı önlem alınması çağrısı yaptı

» »
TDP TOCEK, kadına yönelik artan şiddete karşı önlem alınması çağrısı yaptı
Toplumcu Demokrasi Partisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi (TDP TOCEK), Kuzey Kıbrıs'ta kadına yönelik şiddetin ciddi boyutlarda olduğuna işaret ederek, önlem alınması çağrısında bulundu.

TDP TOCEK Başkanı İsmet Cabacaba dün bir kadının eşi tarafından öldürülmesi üzerine yaptığı yazılı açıklamada, eş veya sevgililer tarafından işlenen kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin, erkek egemen kültürün 'eril bakış açısının' bir sonucu olduğunu savundu. Cabababa, bir kadının yaşam hakkı elinden alınırken, aynı dramı yaşayan yüzlerce kadına da korku salındığını kaydetti.

Yapılan araştırmalardan Kuzey Kıbrıs'ta her üç kadından birinin ev içi fiziksel şiddete maruz kaldığının görüldüğünü kaydeden Cabacaba, önlem alması gereken mercilerin “bizim ülkemizde böyle şeyler yoktur" anlayışıyla hareket ettiğini iddia etti.

Cabacaba, "Tüm devlet kurumlarını istisnasız her olaya ciddiyetle ele almaya ve önlem alıcı uygulamalarla benzeri olayların yaşanmaması adına programlı bir çalışmaya” davet ettiklerini belirtti.
 
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından açılan Sığınma Evi'nin şiddet gören kadınlarla dolu olduğunu kaydeden Cabacaba, Kadın Sığınma Evi açmanın da devletin görev ve sorumluluğu olduğunu ancak bu görev ve sorumluluğun yıllardır yerine getirilmediğini vurguladı.

“Ev İçi Şiddet Yasası”nın bulunmamasının da büyük bir eksiklik olduğunu belirten Cabacaba,  söz konusu yasanın hayata geçirilmesi için gereken çalışmaların biran önce yapılması çağrısında bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yasayla, diyetisyen unvanına haiz olmadan diyetisyenlik mesleği icra eden kişilere hapis ve para cezası verilebilecek19 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
  • Sönmezler Ocağı'nda başkanlığa yeniden Esenyel seçildi19 Nisan 2017 Çarşamba 11:58
  • 200 bin TL'nin sahibi belli oldu19 Nisan 2017 Çarşamba 11:40
  • Bu bölgelere 7 saat elektrik enerjisi verilemeyecek19 Nisan 2017 Çarşamba 11:32
  • Berova: Rum Yönetimini şiddetle kınıyorum19 Nisan 2017 Çarşamba 11:03
  • Sırp Büyükelçiliği görevlisi izin verilmediğini söyledi19 Nisan 2017 Çarşamba 10:44
  • Dikmen'de araç yangını: Kağıt ve naylon parçalarını yakıp aracın içine attı!19 Nisan 2017 Çarşamba 09:29
  • Başbakan Özgürgün'e mesaj var!19 Nisan 2017 Çarşamba 09:03
  • Bakanlar Kurulu kararlarını Başbakan Özgürgün açıkladı...18 Nisan 2017 Salı 21:33
  • Erhurman CTP’nin çeşitli ayak oyunlarıyla hükümetten gönderildiğini söyledi18 Nisan 2017 Salı 21:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti