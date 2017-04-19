TDP TOCEK, kadına yönelik artan şiddete karşı önlem alınması çağrısı yaptı

Toplumcu Demokrasi Partisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi (TDP TOCEK), Kuzey Kıbrıs'ta kadına yönelik şiddetin ciddi boyutlarda olduğuna işaret ederek, önlem alınması çağrısında bulundu.

TDP TOCEK Başkanı İsmet Cabacaba dün bir kadının eşi tarafından öldürülmesi üzerine yaptığı yazılı açıklamada, eş veya sevgililer tarafından işlenen kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin, erkek egemen kültürün 'eril bakış açısının' bir sonucu olduğunu savundu. Cabababa, bir kadının yaşam hakkı elinden alınırken, aynı dramı yaşayan yüzlerce kadına da korku salındığını kaydetti.

Yapılan araştırmalardan Kuzey Kıbrıs'ta her üç kadından birinin ev içi fiziksel şiddete maruz kaldığının görüldüğünü kaydeden Cabacaba, önlem alması gereken mercilerin “bizim ülkemizde böyle şeyler yoktur" anlayışıyla hareket ettiğini iddia etti.

Cabacaba, "Tüm devlet kurumlarını istisnasız her olaya ciddiyetle ele almaya ve önlem alıcı uygulamalarla benzeri olayların yaşanmaması adına programlı bir çalışmaya” davet ettiklerini belirtti.



Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından açılan Sığınma Evi'nin şiddet gören kadınlarla dolu olduğunu kaydeden Cabacaba, Kadın Sığınma Evi açmanın da devletin görev ve sorumluluğu olduğunu ancak bu görev ve sorumluluğun yıllardır yerine getirilmediğini vurguladı.

“Ev İçi Şiddet Yasası”nın bulunmamasının da büyük bir eksiklik olduğunu belirten Cabacaba, söz konusu yasanın hayata geçirilmesi için gereken çalışmaların biran önce yapılması çağrısında bulundu.