TDP Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" nedeniyle mesaj yayımladı

Toplumcu Demokrasi Partisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi (TOCEK), kapitalist sistemin yaratmış olduğu sınıfsal farklardan öncelikli olarak etkilenen, haksızlığa uğrayan, ötekileştirilen, metalaştırılan kadınlara, sınıfsız, silahsız, sınırsız bir dünya, özgür, eşit yaşam alanları yaratma mücadelesinin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yayımlanan TDP TOCEK açıklamasında, kadınların hayatın her alanında, siyasette ve karar mekanizmalarında aktif olarak görev almalarına fırsat verilmesi gerektiği belirtildi, kadın-erkek eşitliğinin, barış kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulandı.

TDP-TOCEK 'in başta kadınlar olmak üzere, tüm bireylerin özgürleşene dek siyasal mücadelesini insan hak ve özgürlükleri üzerine kuracağını, her türlü ayırımcılığa karşı çıkacağını belirtilen açıklamada, toplumsal cinsiyete duyarlı ve eşitlik temelinde bir siyasal yapıyı benimseyen TDP TOCEK'in, kadının siyasal yaşamdaki eşit temsiliyeti için gerekli tüm koşulların yaratılmasına yönelik çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

Şiddete maruz kalan ve şiddetten kaçan kadın ve çocukların sığınma hakları ve güvenli ve sağlıklı bir ortamda yaşam haklarını siyasal bir sorumluluk olarak görüldüğü belirtilen açıklamada, bu yöndeki çalışmaların süreceği ifade edildi.

Kadın Sığınma Evi ve Destek Merkezleri'nin devlet tarafından açılması gerekmesine rağmen bugüne kadar maalesef bu sorumluluğun yerine getirilmediğine dikkat çekilen TDP TOCEK açıklamasında, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB)öncülük ederek açmış olduğu Sığınma Evinin yol gösterici olması gerektiğine vurgu yapıldı. TDP TOCEK açıklamasında ayrıca şunlara yer verildi: "Kadınlarımızın hayatın her alanında, siyasette ve her türlü karar mekanizmalarında aktif olarak görev almalarına fırsat verilmelidir. Kadın-erkek eşitliği, aynı zamanda barış kültürünün de bir parçasıdır. Bu düşüncelerle ülkemizde ve dünyadaki tüm emekçi kadınlarımızın ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü’ ve bu uğurda mücadele eden herkesi kutlarız."



