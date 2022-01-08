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TDP: "Üreten, Gelişen, Karakterini Koruyan Refah bir Lefke"

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili adayları Lefke ve bölgesinde  ziyaretlerde bulundu, vizyonlarını paylaştı
TDP: "Üreten, Gelişen, Karakterini Koruyan Refah bir Lefke"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili adayları Lefke ve bölgesinde  ziyaretlerde bulundu, vizyonlarını paylaştı

"Üreten, Gelişen, Karakterini Koruyan Refah bir Lefke"

         Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları, erken genel seçime yönelik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. TDP adayları 23 Ocak 2022 seçimlerine yönelik çalışmalar çerçevesinde dün sabah Lefke bölge esnafı ve sanayi bölgesini ziyaret ederek esnaf ve  vatandaşlarla sohbet etti, TDP’nin siyasetine ilişkin bilgiler vererek, soruları yanıtladı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ülkenin her bölgesini gezdiklerini, esnaflar, üreticilerle ve vatandaşlarla sürekli görüştüklerini belirterek, toplumun büyük çoğunluğunun başta ekonomik olmak üzere ciddi sıkıntı içinde olduğunu kaydetti.

Lefke ve bölgesinin de ekonomik krizden en çok etkilenen bölgelerin başında geldiğini belirten Özyiğit, üretimin en temel yerlerinden biri olan bu bölgeye ve üreticilerine gereken ilginin gösterilmemesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Adanın en güzel yerlerinden olan Lefke ve bölgesinin yıllarca unutulmuş bir şekilde kaderine terk edildiğini belirten Özyiğit, Lefke bölgesinin ve insanlarının emeği, üretimi ve kültürü ile doğal güzelliklerinin hak ettiği değerin karşılığını bugüne kadar maalesef bulamadığına dikkat çekti.

Özyiğit, TDP'nin temel hedeflerinden birinin Lefke bölgesinin sahip olduğu güzellikleri bozmadan, bölgenin citta slow ruhuna da uygun, sürdürülebilir bir yaşama ve üretime sahip olmasını sağlamak olduğu belirtti. Özyiğit, Turizm, üniversite ve üretim potansiyeli çok yüksek olan bölgede bu sektörlerin gelişiminin birbirleri ile paralel planlanarak, üreten, gelişen, karakterini koruyan huzurlu ve refah bire Lefke yaratılacağına vurguladı.

TDP Başkanı Özyiğit, mevcut CMC Maden İşletme Tesisleri Atık Alanı'nın Lefke’nin kanayan yarası olduğuna dikkat çekerek, TDP'nin, mevcut alanın rehabilite projesini hemen başlatarak, rehabilitasyonu gerçekleştireceğini kaydetti.

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