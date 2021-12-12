TDP üyelerinin oy verme işlemi devam ediyor...

TDP'de aday sıralama için üyeler bugün sandık başına gitti. Lefkoşa The Paradise Park’ta bu sabah 11.00'da üyelerin katılımıyla başlayan ve 'Şimdi TDP Zamanı’ temasıyla gerçekleştirilen etkinliğin başında TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit bir konuşma gerçekleştirdi.

Kurultayda Divan Başkanlığını Mehmet Hoca yaparken, Yüksek Seçim Kurulu'ndan da görevliler de divanda hazır bulundu. Oy verme İşlemi saat 16.00'a kadar sürecek.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 23 Ocak 2022 seçimlerine yönelik iddialı bir şekilde yola çıktıklarını belirterek, “Bu ülkenin geleceğini şekillendirerek, temiz ve özgür bir gelecek için yoldayız" dedi.

Eski yöntem ve anlayışla çöken sosyal, siyasal ve ekonomik yapıyı ayağa kaldırmanın mümkün olmadığını belirten Özyiğit, “23 Ocak seçimleri bu yapının değiştirilmesi için bir fırsattır. Ya bu düzen bu şekilde devam edecek, ya da yeni bir yapının oluşumuna kapı açılacak. TDP adaletin, paylaşımın ve gelişmenin temel alındığı temiz yönetime dayalı bir yapının kurulması ve her alanda toplum yararına icraatlar yapma konusunda kararlıdır” dedi.