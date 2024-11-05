TDP ve AKEL'den işbirliğinde öncülük etme kararı

“KIBRISLI TÜRK VE KIBRISLI RUM SİYASİ PARTİLERİN HEPSİYLE İLETİŞİM İÇİNDE OLMAMIZ GEREKİYOR. TDP VE AKEL OLARAK BUNA ÖNCÜLÜK ETMEK İSTİYORUZ”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Zeki Çeler ve heyeti, Kıbrıs Rum siyasetinin ana muhalefeti AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanou ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü. Görüşmede, Kıbrıs sorunu, karma evlilikler, Filistin ve Orta Doğu konuşuldu

Stefanou sözlerine Filistin’de yaşananları kınayarak başladı

TDP Genel Merkezi’nde gerçekleşen kabulde TDP Genel Başkanı Çeler’e, Genel Sekreter Nevzat Özkunt, Mali Sekreter Evrim Hınçal, Örgütlenme Sekreteri Tahir Hoca ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Güner Ersen eşlik ederken, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanou’ya ise Kıbrıs Sorunu Büro Başkanı Toumazos Tsielepis, Yakınlaşma Bürosu’ndan Elias Demetriou ve AKEL eski Milletvekili Niyazi Kızılyürek eşlik etti.

Görüşmede ilk sözü alan AKEL Genel Sekreteri Stefanou, sözlerine Filistin’de yaşananları kınayarak başladı.

Stefanou: İş birliği yapmak çok büyük önem arz ediyor

Görüşmeden duyduğu memnuniyeti belirten Stefanou, “Türkiye ve Yunanistan ilişkilerinin iyiye gitmesi çok önemlidir. Kıbrıs’ın bulunduğu jeopolitik durum göz önünde bulundurulduğunda da Orta Doğu’da yaşananların bizim için büyük bir tehlike olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu yaşananlar; Kıbrıs’ta bir çözümün önemini bir kez daha görmemize sebebiyet vermelidir” dedi.

Stefanou, “Hem Kıbrıslı Türk hem de Kıbrıslı Rum siyasi partilerin tümüyle diyalog kurmak ve diplomasiyi kullanarak çözüm için adım atmak, iş birliği yapmak çok büyük önem arz ediyor. Bizler bunun başını çekmeliyiz” dedi ve TDP’ye kabulden dolayı teşekkür etti.

Çeler: TDP ve AKEL olarak buna öncülük etmek istiyoruz

Stefanou’dan sonra konuşan TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, AKEL’in ziyaretinin kendilerini çok memnun ettiğini ve bunun TDP ile AKEL arasındaki ilk temas olduğunu belirtti.

Çeler, “Stefanou’ya katılıyorum ve Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum siyasi partilerin hepsiyle iletişim içinde olmamız gerektiğine inanıyorum. Bizler TDP ve AKEL olarak bunu başlatmak ve buna öncülük etmek istiyoruz” dedi.

“Filistin ve Orta Doğu’da yaşananlar, Kıbrıs’ta bir çözümün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi”

Çeler bugün AKEL yetkilileriyle çok verimli ve pozitif bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, Filistin’de ve Orta Doğu’da yaşananlara işaret etti.

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, Kıbrıs adasının ve adada bir çözümün ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını kaydeden Çeler, Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki olumlu ilerlemenin de adada bir çözüm için umut ışığı olduğuna dikkat çekti.

“Bu adada hep birlikte ve barış içinde yaşamayı hak ediyoruz”

“Bu topraklarda yaşayan bizleriz, gidecek başka yerimiz yoktur” diyen Çeler, adanın yeniden bir barış adası olabilmesi, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler (BM) parametrelerinin yeniden uygulanabilmesi için başta TDP ve AKEL olmak üzere adadaki tüm siyasi partilerin bir araya gelip “neler yapabileceğimizi” konuşması gerektiğini söyledi.

Çeler, “AKEL’in karma evliliklerden doğan mağduriyetler konusunda da çaba gösterdiğini biliyoruz. Ancak biz bunun hızlanması için nasıl katkı koyabiliriz, bunu da konuştuk. Bu görüşmelerin iyi niyet çerçevesinde ileriye taşınması bizler için çok önemlidir. Bu adada hep birlikte ve barış içinde yaşamayı hak ediyoruz” dedi.