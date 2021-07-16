  • BIST 1.367,250
  • Altın 501,50
  • Dolar 8,5400
  • Euro 10,0700
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKABM raportörü: Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri savaş suçu

"TDP ve CTP şer odaklarına hizmet ediyor"

» »
"Sayın Erdoğan'a yapılan bu saygısızlık temsil ettiği Türkiye devletine ve halkına yapılmış bir saygısızlıktır"
"TDP ve CTP şer odaklarına hizmet ediyor"

MİSAFİRPERVERLİK

TDP ve CTP Parti Meclisi'nin Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yapacağı konuşmaya katılmama kararı aldığını basın yoluyla öğrenmiş bulunmaktayız. TDP ve CTP'nin bu tavrı kutuplaştırıcı ve ötekileştirişi zihniyete hizmet etmenin yanı sıra Kıbrıs davasında gösterilmesi gereken milli duruşa da zarar vermektedir.

Kıbrıs Türkü'nün onurlu mücadelesini dünyada yalnızca Türkiye'nin desteklediği göz ardı edilmemelidir. Sayın Erdoğan'a yapılan bu saygısızlık temsil ettiği Türkiye devletine ve halkına yapılmış bir saygısızlıktır. TDP ve CTP bu yaklaşımıyla Kıbrıs Türkü ile Türkiye'nin arasına nifak tohumları ekmeye çalışan şer odaklarına hizmet ettiğini bilmelidir. Sn. Erdoğan Anavatan Türkiye'nin demokratik usullerle seçilmiş yasal ve meşru Cumhurbaşkanı’dır. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatleri için dünyayı karşısına almış bir liderdir. Bunu görmezlikten gelmek acizlik ve vefasızlıktır. Kıbrıs Türkünün haklı ve onurlu davasına canla başla gönül veren Karadeniz Kültür Derneği olarak TDP ve CTP'nin bu tavrını yakışıksız ve zamanlaması bakımından manidar bulduğumuzdan dolayı kınadığımızı bildirir ve bu yanlıştan ivedi bir şekilde geri dönmelerini tavsiye ederiz.

Kültürümüzün gereği evimize gelen misafiri sempati duymasak dahi en iyi şekilde ağırlayan bir toplum olarak, özellikle özünde hümanizm olan sol anlayışla yönetildiğini düşündüğümüz bu iki köklü partimizin artık kendi gerçekleriyle yüzleşmeleri gerektiğini düşünmekteyiz.

Tüm insanlarımızın birbirlerine empati kurup sempatiyle yaklaşabileceği iklimin bir an önce gelmesini dilerken halkımızın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı şimdiden kutlarız.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MDP Başkanı Bisküvitçi'den boykot kararına eleştiri! Adab çağrısı...16 Temmuz 2021 Cuma 08:32
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?16 Temmuz 2021 Cuma 08:32
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (16 Temmuz 2021)16 Temmuz 2021 Cuma 08:30
  • Arıklı'dan sonra KITOB Başkanı Çağıner'den siyasete ayar çabası!16 Temmuz 2021 Cuma 08:29
  • Arıklı elektriğe zam haberlerini yalanladı... "Böyle haber mi olur kardeşim?"16 Temmuz 2021 Cuma 08:04
  • TDP'den Sonra CTP'de Erdoğan'ın konuşmasına KATILMAYACAK16 Temmuz 2021 Cuma 07:02
  • CTP toplandı, karar verilecek...15 Temmuz 2021 Perşembe 21:08
  • 117'si yerel 150  pozitif vaka15 Temmuz 2021 Perşembe 19:42
  • "Kıb-Tek çalışanı görevi başında yaralandı"15 Temmuz 2021 Perşembe 19:16
  • Özersay: Siyaseti de, devleti de yerle bir ettiniz.15 Temmuz 2021 Perşembe 19:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti