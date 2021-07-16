"TDP ve CTP şer odaklarına hizmet ediyor"

"Sayın Erdoğan'a yapılan bu saygısızlık temsil ettiği Türkiye devletine ve halkına yapılmış bir saygısızlıktır"

MİSAFİRPERVERLİK

TDP ve CTP Parti Meclisi'nin Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yapacağı konuşmaya katılmama kararı aldığını basın yoluyla öğrenmiş bulunmaktayız. TDP ve CTP'nin bu tavrı kutuplaştırıcı ve ötekileştirişi zihniyete hizmet etmenin yanı sıra Kıbrıs davasında gösterilmesi gereken milli duruşa da zarar vermektedir.

Kıbrıs Türkü'nün onurlu mücadelesini dünyada yalnızca Türkiye'nin desteklediği göz ardı edilmemelidir. Sayın Erdoğan'a yapılan bu saygısızlık temsil ettiği Türkiye devletine ve halkına yapılmış bir saygısızlıktır. TDP ve CTP bu yaklaşımıyla Kıbrıs Türkü ile Türkiye'nin arasına nifak tohumları ekmeye çalışan şer odaklarına hizmet ettiğini bilmelidir. Sn. Erdoğan Anavatan Türkiye'nin demokratik usullerle seçilmiş yasal ve meşru Cumhurbaşkanı’dır. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatleri için dünyayı karşısına almış bir liderdir. Bunu görmezlikten gelmek acizlik ve vefasızlıktır. Kıbrıs Türkünün haklı ve onurlu davasına canla başla gönül veren Karadeniz Kültür Derneği olarak TDP ve CTP'nin bu tavrını yakışıksız ve zamanlaması bakımından manidar bulduğumuzdan dolayı kınadığımızı bildirir ve bu yanlıştan ivedi bir şekilde geri dönmelerini tavsiye ederiz.

Kültürümüzün gereği evimize gelen misafiri sempati duymasak dahi en iyi şekilde ağırlayan bir toplum olarak, özellikle özünde hümanizm olan sol anlayışla yönetildiğini düşündüğümüz bu iki köklü partimizin artık kendi gerçekleriyle yüzleşmeleri gerektiğini düşünmekteyiz.

Tüm insanlarımızın birbirlerine empati kurup sempatiyle yaklaşabileceği iklimin bir an önce gelmesini dilerken halkımızın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı şimdiden kutlarız.