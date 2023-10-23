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TDP ve DİSİ görüştü

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Mine Atlı Başkanlığındaki Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) heyeti, DİSİ Genel Başkanı ve Kıbrıs Cumhuriyeti Meclis Başkanı Annita Demetriou ve heyetiyle görüşme gerçekleştirdi.
TDP ve DİSİ görüştü

Görüşmede taraflar; Kıbrıs sorunu konusunda iki bölgeli, iki toplumlu çözüme olan inançlarını bir kez daha vurguladı

 

Demetriou: Biz vatanımızın birleşmesini her şeyden çok istiyoruz

DISY Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmenin ardından basına konuşan iki kadın parti liderinden Demetriou Kıbrıs’ın, çok kırılgan ve istikrarsız bir Avrupa Akdeniz bölgesinde; barış, güvenlik ve istikrarın merkezi olması gerektiğini söyleyerek, çok çalkantılı bir jeopolitik Kıbrıs sorununun çözümünün her zamankinden daha zorunlu hale geldiğini kaydetti.

Demetriou, “Biz vatanımızın birleşmesini her şeyden çok istiyoruz. Yakınlaşma; siyasi diyalog ve diplomasi yoluyla sağlanabilir. Ülkemizin ve tüm Kıbrıs halkının iyiliği için bu yönde adımlar atmalıyız. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından özel bir elçi atanmasını bekliyoruz ve onların bu amaca katalizör bir katkı sağlamasını umuyoruz. Bu konuda TDP Genel Başkanı Mine Atlı ile aynı görüşteyiz ve siyasi eşitliğe sahip ve işgalci birliklerin olmadığı iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon için mücadele ediyoruz” dedi.

Demetriou ayrıca; TDP'ye bir kadının liderlik etmesinin çok önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

 

Atlı: Barış sürecini canlı tutmalı, birbirimizle iletişim kurmaya devam etmeliyiz

Demetriou’dan sonra sözü alan TDP Genel Başkanı Atlı da Kıbrıs’ın çevresinin savaşla, savaşın acılarına dair görüntülerle sarıldığı bir dönemde yaşanıldığına dikkat çekerek, bu nedenle barış ve istikrar için bölgedeki herkesin çözüme dair her türlü umuda her zamankinden daha fazla tutunması gerektiğini kaydetti.

Mine Atlı, “Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk siyasi partiler, bireyler ve topluluklar arasındaki ilişki; artık her zamankinden daha önemli. İki toplumlu, iki bölgeli federal bir çözüm için mücadele ediyoruz, ancak geldiğimiz nokta çözümden çok uzakta gibi görünüyor. Barış sürecini canlı tutmalıyız. Birbirimizle iletişim kurmaya devam etmeliyiz. Burası bizim adamız ve ortak vatanımızdır, biz Kıbrıslıyız. Milliyetçi, gerici ve bölücü söylemlere karşı mücadele edebilmek için ne gerekiyorsa yapmalıyız" dedi.

Mine Atlı ayrıca; Demetriou’yla tanışmanın en heyecan verici yanının da kendisinin bir kadın parti lideri olması olduğunu kaydetti.

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