TDP, Yavuz Çıkarma Plajı’nın kiralanması kararının iptalini istedi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Bakanlar Kurulu’nun Yavuz Çıkarma Plajı'nın 30 yıllığına özel bir şirkete kiralanması yönündeki kararını iptal etmesini, iptal ettiyse resmi olarak açıklamasını istedi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Bakanlar Kurulu’nun Yavuz Çıkarma Plajı'nın 30 yıllığına özel bir şirkete kiralanması yönündeki kararını iptal etmesini, iptal ettiyse resmi olarak açıklamasını istedi.

TDP’den yapılan açıklamada, eleştiriler üzerine Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında konuyu tekrar gündeme aldığına, "kararın iptal edildiği ve kararın iptal edilmediği ancak yürürlüğe konulmayacağı" yönünde farklı ve çelişkili haberler çıktığına dikkat çekildi.

Açıklamada, “Bu kadar hassas ve önemli bir konuda net bir açıklama yapılmamasının topluma saygısızlık olduğu” ifade edildi.

Açıklamada, son yıllarda hükümetlerin sahillerin doğal ve kültürel varlıkların, plansız programsız birilerine peşkeş çekilmesini alışkanlık haline getirdikleri öne sürüldü.

Açıklamada, “Ülke topraklarını parça parça birilerine hediye edenlerin ‘vatan’ ‘toprak’ edebiyatı yapması siyasi yüzsüzlüktür. Tarih bu zihniyeti çok acımasızca yargılayacaktır" ifadelerine yer verildi.

TDP açıklamasında Yavuz Çıkarma Plajı’nın 2005 yılında CTP-DP hükümeti tarafından 30 yıllığına kiralanması kararının da hafızalarda olduğu belirtildi.