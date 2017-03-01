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TDP Yenierenköy Örgütü de Kuruldu

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TDP Yenierenköy Örgütü de Kuruldu
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) İskele İlçesi, geçtiğimiz hafta kurulan Topçuköy ve Büyükkonuk örgütlerinin ardından, Yenierenköy'de de örgüt oluşturdu.

Genel Başkan Cemal Özyiğit, Genel Sekreter Asım İdris, İskele İlçe Başkanı Cemaliye Soğancı ile bazı PM üyelerinin katıldığı etkinlikte TDP Yenierenköy örgüt başkanlığına Erkin Dora getirilirken, Yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Hulusi Metni, Tarık Antel, Ayten Öykün, Meryem Dora. 

Özyiğit: "Güçlü bir örgüt ağı oluşturmaktayız"

 Genel Başkan Cemal Özyiğit, bilinçli, sağlıklı ve güçlü bir örgüt ağı oluşturma yolunda çok önemli ilerlemeler kaydettiklerini vurguladı. Son bir aylık dönemde İskele İlçesi'nde 3 örgüt daha kurduklarını, 3-4 örgütün daha kurulması yönündeki çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirten Özyiğit, bu çalışmaların ülke genelinde sürdüğünü, kısa dönemde var olan örgütlere yenilerini ekleyeceklerini söyledi ve "Dipkarpaz'dan Lefke'ye güçlü bir örgüt ağı kurmada kararlıyız" dedi.

Temizlik, şeffaflık ve disiplinden taviz vermeden yollarına devam edeceklerini belirten Özyiğit, "Bu duruşumuz toplumdan destek görmektedir. Son dönemde yapılan kamuoyu yoklamaları da bunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Soğancı: "Örgütlenme adına çok ciddi çalışmalar yapıyoruz

 TDP İskele İlçe Başkanı Cemaliye Soğancı ise Ocak ayında göreve gelen yeni ilçe yönetiminin öncelikli hedeflerinden biri olan örgütlenme çalışmaları çerçevesinde çok ciddi ve yoğun çalışmalar yaptıklarını söyledi. İskele bölgesinde son dönemde partiye 20 yeni katılımın olduğunu, son bir ayda ise 4 yeni örgüt kurduklarını belirten Soğancı, kısa dönemde kurulacak yeni örgütlerin de duyurusunu yapacaklarını söyledi.  

 TDP aleyhine yaratılmaya çalışılan olumsuz algının aksine özellikle son dönemde yaşanan yeni katılımlar ile kurulan yeni örgütlerin güçlü bir mesaj olduğu kadar, kendi motivasyonlarını da ciddi şekilde artırdığını belirten Soğancı, herkesi kucaklayarak ve en önemlisi daha çok çalışarak yollarına devam edeceklerini ifade etti. 

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