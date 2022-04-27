TDP : “Yerel Seçim Kararı Almamak, Anayasayı Delme Kararı Almaktır”

İşte açıkalma;

Toplumcu Demokrasi Partisi, UBD-DP-YDP hükümetinin yerel seçimler ile ilgili ortaya koyduğu ve hiçbir bilimsel dayanağı olmayan yasayı oldu bittiye getirip bir an önce geçirmeye çalışmasını ve sırf bu yasanın geçirilmesi için Anayasayı delmeyi bile göze aldıklarını vurguladı.

Yüksek Seçim Kurulu, geçtiğimiz hafta açıkladığı aday olacak kişi sayısı ile üzerine düşeni yaptığını belirten TDP, 60 günlük seçim takviminin Anayasamıza göre yarın başlayacağını ve bu takvime uyulmaması halinde Anayasamızın bir kez daha uygulanmayarak yasa tanımazlığın devam edeceğini, bunun da bir hukuk devletinde kabul edilemez olduğunu belirtti.

TDP yaptığı açıklamada, seçim yasasının net olduğunun altını çizerken, “Her dört yılda bir, Haziran ayının son pazarında yapılan yerel seçimler için hükümetin bir an önce ilgili kararı alıp ülkeyi yerel seçime götürmekle mükellef olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyoruz” şeklinde uyarıda bulundu.

TDP, “Bu kararın alınmaması, ülkemizdeki tüm hukuksal zemini reddetmek demektir. Bugün yerel seçim kararı almayanlar, yarın ben genel seçim kararı da almıyorum, cumhurbaşkanlığı seçimi kararı da almıyorum deme rahatlığına erişirler. Bu seçim takviminin yasalara uygun olarak başlatılması bir karar değil zarurettir. Hukukun ezilerek göz ardı edilmesi kabul edilebilir değildir. Devletin gerekliliklerini yerine getirme görevleri olduğunu bir kez daha hükümete hatırlatırız” diye vurgulayarak,

“Anayasaya ve yasalara hükümet eli ile bu denli saldırıların yapılmasının kabul edilemez olduğu gerçeğinden” yola çıkarak, ilgili tüm paydaşları ve halkımızı bu mücadelede birlikte hareket etmeye çağırdı.

TDP BASIN BÜROSU