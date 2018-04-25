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TDP Yerel seçimler için hareketlendi... İşte son gelişmeler...

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TDP Yerel seçimler için hareketlendi... İşte son gelişmeler...
TDP Yerel seçimler için hareketlendi... İşte son gelişmeler...

TDP Yerel seçimler için hareketlendi... İşte son gelişmeler

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Parti Meclisi toplandı. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası binasında gerçekleştirilen toplantıda Genel Sekreter seçimi yapıldı, yerel yönetim seçimlerine yönelik karar alındı.

Toplantıda tek aday olan Cemal Varoğlu Genel Sekreterlik görevine seçildi. Ardından yerel yönetimlerle ilgili ittifak görüşmelerinde gelinen son durum ile ilgili bilgi verildi, PM üyelerinin görüşleri alındı.

Hükümet ortaklarının oluşturacağı ittifaka bağlı kalınarak, 30 Nisan Pazartesi saat 17.00'a kadar adaylık başvurusu alınması karara bağlanırken, hangi bölgelerde aday başvurusu alınacağının belirlenmesiyle ilgili Merkez
Yönetim Kuruluna (MYK) yetki verildi.

Merkez Yönetim Kurulu'nun aday başvurusu kabul duyurusunun ardından, TDP Parti Meclisi önümüzdeki hafta toplanarak adaylık başvurularını değerlendirerek karara bağlayacak.

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