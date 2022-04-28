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TDP: Yolumuz Sürdürülebilirlik Olmalıdır

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TDP: Yolumuz Sürdürülebilirlik Olmalıdır
TDP: Yolumuz Sürdürülebilirlik Olmalıdır

Toplumcu Demokrasi Partisi’nden yapılan açıklamada, dünyada nüfus artışı ile doğal kaynakların orantısız kullanımının sürdürülebilirlik kavramını her geçen gün daha da önemli kıldığı, ülkemizde sürdürülebilirlikten ve verimlilikten uzak hayata geçen projeler, adrese teslim ihalelerin, gelecek nesillere bırakmakla yükümlü olduğumuz mirasa zarar verdiği, içinde yaşadığımız toplumun hayat standartlarının muasır medeniyet seviyesinden çok uzaklarda olmasına sebep olduğu vurgulandı.


Açıklamada; Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan &#39;Lapta Sahil Yürüyüş Yolu’nun korkuluklarının paslanması haberinin benzer birçok örnekten biri olduğuna, kaliteli iş yapmanın, ancak uzun vadeli çözümlere uygun ve geri dönüşümlü, yüksek standartlı malzeme kullanmakla mümkün olunabileceğine değinilerek; ‘‘Hazırlanan projelerin doğru uygulanması, denetlenmesi ve kullanım sırasında periyodik bakımının yapılması da kaliteli iş ve sürdürülebilirlik ilkesi için elzem gereksinimlerdir. Lapta Sahil Yürüyüş Yolu’nun korkuluklarının paslanması KKTC’de mevcut benzer birçok konudan birisidir. Burada önemli olan kaliteli iş yapma, uzun vadeli çözümlere uygun ve geri dönüşümü olan kaliteli malzeme kullanmadır. Örneğin bu projede deniz kenarı gibi sert iklim koşullarına maruz kalan bir bölgede kullanılan malzemeye çok dikkat etmek ve düzenli bakım yapmak şarttır. Çelik kullanılırsa, paslanmaya dayanıklı çelik ve özel boya, galvaniz çelik, paslanmaz çelik, vb. Malzemeler kullanılmalıdır. Bahse konu projelerde rutin işlerde kullanılan çelik sınıfı kullanılmış ve bakımı yapılmamıştır. Bu tür malzemeler sıkça boyanmalıdır ve bu durum sürdürülebilir değildir.’’ İfadelerine yer verildi.


Özetle, sürdürülebilir projeler yapılmasının en temel gereksinim ve öncelik olması ihtiyacına değinen TDP, ‘‘ Yapılarımızda doğru malzemeler kullanmalıyız ve ömürleri tamamlandığında malzemeleri olabildiğince dönüştürmeliyiz. Böylece bugün ucuz, yetersiz malzeme ve metotlarla yapılıp, bakımsız bir durumda kullanım ömrü ciddi şekilde azalan ve ülke ekonomisine külfet olan bu projedeki korkuluklar yerine, doğru malzeme ve metodlarla kaliteli iş yapılarak, çok daha uzun ömürlü ve az bakım gerektiren sonuçlar elde edilebilirdi. Günü kurtarmaktan ötesine geçmek ancak böyle mümkün olur.’’ diyerek sürdürülebilir projelerin önemine vurgu yapıldı.

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