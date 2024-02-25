TDP Zeki Çeler'e emanet... 81 doğumlu Çeler en geç parti başkanı durumunda...

TDP 8. Olağan Kurultayı'nda Zeki Çeler oy birliği ile parti başkanlığına getirildi.

Zeki Çeler kimdir?

Zeki Çeler, (d. 1981, Girne) Kıbrıslı Türk siyasetçi.

Ailesi Limasol ve Baf kökenli olup Girne Anafartalar Lisesi mezunudur. Doğu Akdeniz Üniversitesi Siyasi Bilimler ve Kamu Yönetimi alanında lisans derecesi tamamlayıp Uluslararası İlişkiler eğitimi almıştır. KKTC dışında çeşitli araştırmalarda bulunup Avustralya'da yerel ve bölgesel yönetimler üzerine uzun süre gözlem ve araştırmalar yapmıştır. Halk danslarında birçok yurt dışı etkinliğinde KKTC'yi grubu ile temsil etmiştir.

2010 yerel seçimlerinde Girne Belediyesi bağımsız başkan adayı oldu. 2011-2018 yılları arasında Toplumcu Demokrasi Partisi Girne İlçe Başkanlığı yaptı. 2013 ve 2018 genel seçimlerinde TDP Girne milletvekili seçildi. 2 Şubat 2018'de kurulan Erhürman Hükûmeti'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev aldı.

25 Aralık 2022 Yerel Seçimleri'nde Bağımsız Girne Belediye Başkan adayı oldu. %30'a yakın oy aldı. Seçimi kıl payı kaybetti.

25 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşen TDP 8. olağan kurultayında tek aday olarak parti genel başkanlığını Mine Atlı'dan devraldı.

İyi derecede İngilizce ve orta seviyede Yunanca bilmektedir.