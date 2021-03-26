TDP:Belli ki, amaç, davalar yoluyla insanları, örgütleri baskılarla sindirmeye çalışmaktır

TDP'den yapılan açıklama:
Sol hareket üyesi Abdullah Korkmazhan’a, Cumhurbaşkanı Tatar’ın şikayeti üzerine 5 yıla kadar hapis istemiyle dava okundu. Savcılığın yurtdışı çıkış yasağı talebini reddeden Mahkeme maddi kefaletle serbest bıraktı.
Belli ki, amaç, davalar yoluyla insanları, örgütleri baskılarla sindirmeye çalışmak. Bunu kabullenmemiz mümkün değildir.
En temel değerlerimizden olan ifade özgürlüğü, demokrasi ve insan hakları geriye değil, tam tersine ileriye taşınmalıdır. Siyasetçilere karşı ifadelerde, Avrupa insan hakları sözleşmesi ifade özgürlüğü (madde 10) dikkate alınmalı, bu türlü yargılamalar yapılmamalıdır.
Bu değerlere zarar verecek her türlü hareketin karşısında olmaya devam edeceğiz.
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