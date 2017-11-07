TDP’de 3 güçlü isim aday

7 Ocak 2018 tarihinde yapılması düşünülen erken genel seçimler öncesinde siyasal partilerde hareketlilik artıyor.

Toplumcu Demokrasi Partisi’ne üçlü güçlü isimin birden adaylık müracaatında bulunduğu öğrenildi.

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Yasemin Çobanoğlu’nun Gazimağusa’dan milletvekili aday adayı olmak için TDP’ye bugün müracaat ettiği öğrenilirken Dr. Halil Hızal’dan sonra Dr. Suphi Hüdaoğlu’nun Lefkoşa bölgesinden milletvekilliği adaylığı müracaatı da heyecan yarattı.

Lefkoşa’nın sevilen Avukatalarından Boysan Boyra’da TDP’ye Lefkoşa bölgesinden milletvekili adayı müracaatında bulunduğu öğrenildi.

Av. BOYSAN BORA KİMDİR?

1953 yılında Lefkoşa’ da doğan Boysan Boyra; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup 1981 yılından itibaren Avukatlık yapmaktadır.

Yeşil Barış Hareketi’nin kurucusu olup hareketin uzun yıllar başkanlığını yapmıştır. Lefkoşa Satranç Derneği ve Satranç Federasyonunun kurucularındandır.

Üç yıl Lefkoşa Baro Başkanlığı görevini yürütmüş, üç yıl Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi, bir yıl Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Hukuk Fakültesi’nde ‘Kıbrıs Hukuku’ üzerine dersler vermiştir.

Özel bir televizyon kanalında program yapan Boysan Boyra, 2006, 2010 yerel seçimleri ile ve 2013 Lefkoşa bölgesi ara seçimlerinde Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Meclis Üyeliği görevine seçilmiştir.

İyi derecede İngilizce bilmektedir.

YASEMİN ÇOBANOĞLU KİMDİR?

1975 yılında Beyarmudu’da doğan Yasemin Çobanoğlu; İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden 1999 yılında mezun oldu.

Çevre Mühendisleri Odası başkanı olan Çobanoğlu, uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği yaptığı Oda Başkanlığını iki yıldır sürdürmektedir.

Kıbrıs Kıbrıs Çevre Platformu üyesi de olan Çobanoğlu çevre konusundaki çalışmaları ile dikkatleri üzerine çekti.

Yasemin Çobanoğlu aynı zamanda Çevre, İş sağlığı güvenliği ve tarımsal alanda konusunda uzmanlık, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir. İngilizce bilmektedir.

DR. SUPHİ HÜDAOĞLU KİMDİR?

1966 yılında Yalya (Yayla) köyünde doğan Suphi Hüdaoğlu, başarı bursu kazanarak eğitim gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1990 yılında mezun olmuştur.

1991 yılında İzmir Dr. Behçet Uz. Çocuk Hastanesi’nde ihtisasa başlayıp 1995 yılında ‘Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı’ olmuştur.

İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalında üst ihtisas eğitimine de alan Suphi Hüdaoğlu, 1998 yılında Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı olmuştur.

İki yıl boyunca Dr. Burhan Nalbantoğlu Çocuk Servisinde çalışmıştır. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği(KTTB) 18. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Başkanlık görevine seçilmiş ve iki yıl boyunca başkanlık görevinde bulunmuştur. Kıbrıs ve Türkiye’deki mesleki örgütlere ve organik tarım dernekleri üyesidir.

Endonezya’da yaşanan deprem ve Tsunami felaketinin yaralarını sarmak için oluşturulan gönüllü ekip içerisinde yer almıştır. İyi derecede İngilizce bilen Suphi Hüdaoğlu; evli olup iki çocuğu vardır.