TDP’de aday adaylığı başvuruları için son gün 17 Kasım

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)’nin milletvekili aday adaylığı başvuru süresinin 17 Kasım'da sona ereceği açıklandı.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, başvuruların 17 Kasım Cuma günü mesai bitimine kadar ilçe merkezlerine ve genel merkeze yapılabileceği duyuruldu.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 7 Ocak’ın erken seçim tarihi olarak resmileşmesinin ardından, bu hafta içinde Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) önümüzdeki hafta başında ise Parti Meclisi'nin (PM) toplanacağını kaydetti.

MYK ve PM toplantılarında seçim süreci ve aday adaylıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunulacağını belirten Cemal Özyiğit, aday adaylıkları uygun bulunan kişilerle ilgili 26 Kasım'da sandık kurulacağını, aday sıralamasının üyeler tarafından belirleneceğini ifade etti.