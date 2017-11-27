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TDP'de aday sıralaması belli oldu

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TDP'de aday sıralaması belli oldu
TDP'li üyeler adayları ve sıralamayı belirledi. İşte adaylar:

 LEFKOŞA
1- Cemal Gürsel Özyiğit (Genel Başkan) 
2- Asım İdris
3- Dr. Suphi Hüdaoğlu
4- Dr. Hıvsiye Özlem Gürkut  (Kontenjan) 
5- Dr. Halil Hızal (Kontenjan) 
6- Boysan Boyra
7- Çelen Çağansoy
8- Evrim Hınçal
9- Barış Erkmen
10- Mine Atlı
11- Mustafa Erk
12- Tekin Birinci
13- Adnan Eraslan
14- Ediz Tuncel
15- Bülent Kılıçoğlu
16- Dağdoğan Sadrazam 

MAĞUSA
1- Hüseyin Angolemli
2- Yeşim Dede
3- Mürüde Çelikağ (Kontenjan) 
4- Ece Balcı
5- Ercan Hoşkara
6- Barış Başel (Kontenjan) 
7- Yasemin Çobanoğlu
8-  Ahmet Denizer
9- Taçam Gökbörü
10- İlknur Işıl Türkmen
11- Ümit Karagözlü
12- Ümit Emin
13- Seyit Ahmet Güler 

GİRNE
1- Zeki Çeler
2- Ayşe Öztabay
3- İlkşen Varoğlu Atik (Kontenjan) 
4- Zafer Hüray (Kontenjan) 
5- Meral Başkal
6- Ziya Egemen Sencer 
7- Sibel Karaca
8- Faize Sertel
9- Hamide Dağkıranlar
10- Elmas Tokay 

İSKELE
1- Cemaliye Soğancı
2- Salim Özbolat  (Kontenjan) 
3- Erkut Yılmabaşar
4- Yaşar Gündeğer
5- Hasan Bilgehan 

GÜZELYURT
1- Kamil Gilanlıoğulları
2- Neşe Ertok  (Kontenjan) 
3- Adnan Kemal İşbilir
4- Metin Ertop

LEFKE
1- Orhun Karagözlü
2- Cem Kızılgök 

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