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TDP'de aday sıralaması bugün belirleniyor

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TDP'de aday sıralaması bugün belirleniyor
TDP'li üyeler, aday belirleme ve sıralamaya yönelik, 'Güçlü', ' Temiz' ve 'Özgür' temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte oy vermek için sandık başına gitti.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 7 Ocak 2018 seçimlerine yönelik iddialı bir kadroyla yola çıktıklarını belirterek, "Güçlü, Temiz ve Özgür bir gelecek için yollardayız" dedi.

Üyelerin yoğun katılımıyla bir demokrasi şöleni yaşadıklarını belirten Özyiğit, bu kadronun 7 Ocak'ta toplumdan çok güçlü bir destek alacağını, bu konudaki tek güvencelerinin de yine toplum olduğunu vurguladı. 

TDP'de aday belirleme ve sıralama için üyeler bugün sandık başına gitti. Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi'nde bu sabah 10.30'da üyelerin yoğun ve coşkulu katılımıyla  başlayan ve 'Güçlü', ' Temiz' ve 'Özgür' temasıyla gerçekleştirilen etkinliğin başında TDP  Genel Başkanı Cemal Özyiğit bir konuşma gerçekleştirdi. Özyiğit'in konuşmasının ardından aday adayları tek tek sahneye davet edilerek üyelere takdim edildi.

Divan Başkanlığını Mehmet Hoca yaparken, Yüksek Seçim Kurulu'ndan da 4 görevli divanda hazır bulundu. Oy verme İşlemi saat 18.00'e kadar sürecek, oy sayımı ise saat 18.30'da başlayacak. 

ÖZYİĞİT: "GÜÇLÜ', 'TEMİZ' VE 'ÖZGÜR' BİR GELECEK İÇİN YOLLARDAYIZ"

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, konuşmasına, "Çok değerli divan kurulu, yüksek seçim kurulunun değerli üyeleri ve 41 yıllık gelenekten 7 Ocak’ta geleceği şekillendirecek, aydınlık yarınları belirleyecek TDP’liler, demokrasi şölenimize hoş geldiniz" diyerek başladı. TDP’li adayların her birinin, birbirinden değerli, birbirinden donanımlı bireyler olduklarını, bunun takdirinin de zaten toplum tarafından yapıldığını belirten Özyiğit, “TDP, güçlü, temiz ve özgür bir kadroyla, bu ülkenin geleceğini şekillendirmek için yoldadır" dedi. 

Temizlik ve şeffaflık ilkelerinden asla ödün vermediklerini, bu konuda kararlı bir duruş sergilediklerini  kaydeden Özyiğit, "Güçlü, temiz ve özgür bir geleceği şekillendirmeye önce kendi içimizde başladık. Bir şeyleri, önce kendi içimizde inanarak şekillendirmek ve içselleştirmek gerek. Sosyal demokrasiyi sadece sloganlarda yaşamak değil, bunu bir yaşam biçimine dönüştürmek gerek. Bizim geleneğimiz de bizlere tam da bunu işaret etmektedir. Bu bağlamda, bir birinden değerli, donanımlı güçlü, temiz ve özgür bir kadro ile yola çıktık ve inanıyorum ki 7 Ocak’ta bu kadro, gelecek nesiller adına toplumdan  çok güçlü, çok anlamlı bir destek alacaktır" ifadelerini kullandı. 

Salonu dolduran yüzlerce TDP gönüllüsü ile demokrasi şöleni yaşamakta olduklarını belirten Özyiğit, "Sıralama elbette bireysel olarak önemli, ama önemli olan kadrodur, bizler de bir birinden değerli kişilerin oluşturduğu güçlü bir kadroyuz. Bu kadro da toplumun desteği ile 7 Ocak’ta sandıktan güçlü bir şekilde çıkarak, güçlü, temiz özgür bir ülkeyi şekillendirecektir" diyerek sözlerini tamamladı.

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