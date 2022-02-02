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TDP’de Başkandan sonra Genel Sekreter ve MYK da istifa etti

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TDP Parti Meclisi dün akşam toplandı. TDP’de Başkandan sonra Genel Sekreter ve MYK da istifa etti
TDP’de Başkandan sonra Genel Sekreter ve MYK da istifa etti

TDP Parti Meclisi dün akşam toplandı.

Parti Meclisi toplantısında TDP’nin %5 olan ülke barajının altında kalması konuşulduğu öğrenildi.

 

ÖZEL HABER

 

İSTİFA ETTİLER

TDP çevrelerinden elde edilen bilgiye göre dün akşam toplanan Parti Meclisi toplantısında Genel Başkan Cemal Özyiğit, Genel  Sekreter Halil Hızal ile Mehmet Harmancı, Zeki Çeler’in de bulunduğu MYK üyelerinin istifaları kabul edildi.

 

CUMA AKŞAMI SEÇİLECEK

TDP Parti Meclisi’nin Cuma akşamı yeniden bir araya gelip Partiyi tüzük gereği 45 gün sonra kurultaya götürecek Genel Sekreter ve MYK’yı seçmesi bekleniyor.

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