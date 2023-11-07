TDP'de değişim başladı... Gençlik Örgütü kongresinde yeni eş başkanlar seçildi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Örgütü’nün 7. Olağan Kurultayı Merkez Lefkoşa’da yapıldı. Gülcan Soyluethem ve Ataöv Yalkut, Gençlik Örgütü Eş Başkanları olarak seçildi.

-Soyluethem: “Gençlik mücadeledir, gençlik bitirilemeyen umudun kavgasıdır” Oylamanın ardından konuşma yapan Soyluethem, Kıbrıs adasının bulunduğu coğrafyanın bir getirisi olan savaş, göç ve insan hakları ihlallerinin her geçen gün derinden hissedildiğini vurgulayarak, ülkede geçici ateşkesin varlığını hala koruduğunu ve bunun yanında ekonomik koşulların her geçen gün Kıbrıslı Türkleri daha da çaresiz hale getirdiğini söyledi. Soyluethem, “Bizi bu salona ve miting alanlarına bir varoluş kavgası topladı. Bu coğrafyada direnmenin ve örgütlü hareket etmenin önemini vurgulamaya devam edeceğiz. Mücadeleye devam ediyoruz, edeceğiz, susmadık, susmayacağız. Genç arkadaşım sen yoksan bu kavgada bir kişi eksiğiz. Gençlik mücadeledir. Gençlik bitirilemeyen umudun kavgasıdır. Gelin örgütlü mücadeleyi yükseltelim. Umut bizim elimizde” dedi.

-Yalkut: “Sessiz kalmak yerine hayalimiz olan birleşik ve tam bağımsız federal Kıbrıs yolunda örgütlü mücadelemizi büyüteceğiz” Eş Başkan Ataöv Yalkut ise konuşmasında, günümüz gençlerinin yavaş yavaş apolitik olduğunu ve umutlarını kaybettiğini söyleyerek, TDP Gençlik Örgütü olarak Atatürk’ün “Şayet bir gün çaresiz kalırsanız, bir kurtarıcı beklemeyin. Kurtarıcı kendiniz olun” sözüyle yola çıktıklarını kaydetti.

TDP Gençlik Örgütü yeni yönetimi şu isimlerden oluştu;

-Gülcan Soyluethem (Eş Başkan)

-Ataöv Yalkut (Eş Başkan)

-Ali Azeri

-Mert Acarbaş

-Suat Bağseven

-Serat Özcevher

-Sare Lord