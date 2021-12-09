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TDP'de hareketli saatler... Dr. Hızal ve Av. Boyra da TDP'ye adaylık müracaatı yaptı...

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TDP'de hareketli saatler... Dr. Hızal ve Av. Boyra da TDP'ye adaylık müracaatı yaptı...
TDP'de hareketli saatler... Dr. Hızal ve Av. Boyra da TDP'ye adaylık müracaatı yaptı...

TDP'de hareketli saatler yaşanıyor...,

Aday listeleri ile her seçimde gündem olan TDP'de adaylık müracaatlarının bitmesine 24 saat kale hareketli saatler yaşanıyor.

Lefkoşa'da çocuk doktorluğu yapan ve çok sevilen TDP Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal  TDP adaylığı için müracaatta bulunduğu öğrenildi.

UBP eski genel Başkanı Hüseyin Özgürgün'ün mal varlığındaki değişimlerin ortaya çıkmasını  da sağlayan ünlü avukat Boysan Boyra'nın da  TDP'den aday olacağı öğrenildi.

Boyra DAÜ Vakıf Yönetim Kurulu başkanlığı da yapmıştı.

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