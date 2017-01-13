TDP'de Kadın İlçe Başkanı; Cemaliye Soğancı TDP İskele İlçe Başkanı oldu

Toplumcu Demokrasi Partisi İskele İlçesi Olağanüstü Kongresi yapıldı. Tüm divanın kadın üyelerden oluştuğu kongrede İlçe Başkanlığına da bir kadın seçildi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) İskele İlçesi olağanüstü kongresi geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Kongrede tüm divan kadınlardan oluşurken, TDP İskele İlçe Başkanlığına da ilk kez bir kadın seçildi.

Açılış konuşmasını MYK üyesi Erkut Yılmabaşar'ın yaptığı kongre, divanın oluşumu, Genel Sekreter ve Genel Başkan’ın konuşmaları ile devam ederken, Cemaliye Soğancı oybirliği ile TDP İskele İlçe Başkanı oldu. Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu: Turgut Eryıldız, Nevin Aspri, Ali Riza Arıoğlu, Emine Ceylan, Ali Gülyaz, Zişan Pekri, Naim Zorali, Aliye Osum Kasapoğlu, Özer Öykün. Yedekler: Canan Karagil, Ali Beyaz, İsmail Osum, Yakup Yılmabaşar. Disiplin Kurulu: Ecevit Aspri, Rengin Kömür, Niyazi Aygın. Yedek: Osman Dağcı.

Özyiğit: "TDP, ülkenin değişim ve gelişiminde mutlaka etkin bir rol oynayacaktır”

TDP Başkanı Özyiğit, konuşmasına ‘yıllardır, barış, demokrasi, insanca yaşam ve kendi evinin efendisi olmak için mücadele eden siz değerli yoldaşlarım, hepiniz kongremize hoşgeldiniz" diyerek başladı.

Ülkede gerçek anlamda değişim hedefiyle mücadele verdiklerini, parti içerisinde de temizlik, şeffaflık ve hesapverebilirlik ilkelerinden taviz vermeden bir değişim başlattıklarını belirten Özyiğit, "Değişim cesaret ister, kararlılık ister. Bizler de bunlara sahibiz. Kendi içimizde başlattığımız bu değişimi ülkeye de yansıtacağız, TDP, ülkenin değişim ve gelişiminde mutlaka etkin rol oynayacaktır" dedi. Özyiğit, İskele'de bir kadın ilçe başkanının göreve seçilmesinin bu değişim ve cesaretin önemli göstergelerinden biri olduğuna dikkat çekti.

"Düşünce ve projelerimizle, 'ben' değil 'biz' anlayışıyla ve en önemlisi sağlıklı büyüyen kadrolarımızla sosyal demokrasiyi çok daha güçlü hale getirmekte kararlıyız” diyen Özyiğit, TDP'nin yolunda emin ve kararlı adımlarla yürümekte olduğunu, toplumun da zaten bunun farkında olduğunu söyledi.

Özellikle son bir ayda tüm ilçelerde çeşitli etkinlikler düzenlediklerini, yoğun bir katılımla gerçekleştirilen bu etkinliklerde ortaya çıkan birliktelik ve dayanışmanın önemine vurgu yapan Özyiğit, "Biz demokrasiye sahip çıktıkça, biz temizliğe, şeffaflığa sarıldıkça, görüyoruz ki üyelerimiz de, sempatizanlarımız da bizlere sahip çıkmaktadır" dedi.

"Zamlar büyük darbe vurdu"

Konuşmasında iç politikadaki olaylara da değinen TDP Başkanı Özyiğit, ülkede hükümetler değişse de sorunlarının değişmediğini, toplumun günden güne fakirleştiğini, alım gücünün düştüğünü, buna önlem alması gereken hükümetin ise tek derinin partizanca atamalar ve zamlar olduğunu kaydetti. Özyiğit, elektriğe yapılan okkalı zammın ardından, akaryakıt fiyatları ile tüp gaza da zam yapıldığını, bunun da zincirleme zamlara neden olacağını, zaten zor durumda olan toplumun daha zora gireceğine dikkat çekti.

Asım İdris

TDP Genel Sekreteri Asım İdris, özellikle son dönemde İskele, Güzelyurt ve Girne'de yüzlerce kişinin katıldığı etkinlikler düzenlediklerini, İskele İlçe kongresinin de güzel bir dayanışma ve dikkat çekici bir katılımla gerçekleştiğini belirterek, bu birlikteliği sağlayan, 'biz' ruhuna sahip çıkan herkese teşekkür etti.

TKP'nin köklerinden gelen TDP'nin yolculuğunun 1976'da başladığını anımsatan İdris, "Geldiğimiz kökenin de, TDP'nin de ismi toplumcu ile başlar, dolayısı ile bu yapıda 'ben' yoktur 'biz' vardır, 'ben yaptım' yoktur, 'biz yaptık' varız" ifadelerini kullandı. İdris, TDP'nin bireysel değil toplumsal çıkarlar için mücadeleye devam edeceğini vurguladı.

Konuşmasında Kıbrıs konusuna da değinen İdris, Cenevre Zirvesinden çözümün temellerinin atılacağı olumlu bir sonuç beklentisi ve umudu içinde olduklarını söyledi.

Cemaliye Soğancı

TDP İskele İlçe Başkanlığı görevine getirilen Cemaliye Soğancı ise, kongrenin hem TDP'ye, hem de İskele bölgesine yeni bir başlangıç, yeni bir enerji getireceğine olan inancını dile getirerek, bunun için var gücüyle çalışacağının sözünü verdi.

Geçmiş tecrübelerden ders çıkarıp geleceği daha doğru temellerde inşa etmek için uğraş vereceklerini belirten Soğancı, ayrım yapmadan, herkesi kucaklayarak ve en önemlisi daha çok çalışarak yollarına devam edeceklerini ifade etti.

Bir kadın İlçe Başkanı olmasının hem parti, hem de kadının siyasal yaşamdaki temsiliyeti için önemli bir adım, büyük bir fırsat olarak gördüğünü kaydeden Cemaliye Soğancı, "Tüm yönetimlerimizde gittikçe artan kadın sayısı ve etkinliği, bu adımlarla daha etkin hale gelecek ve TDP bu konuda parmakla gösterilen bir duruma gelecektir" dedi.

Son dönemde İskele bölgesinde TDP'ye 30 yeni katılım olduğunu aktaran Soğancı şunları kaydetti: "İlkelerimizi bıkmadan usanmadan, kapı kapı dolaşarak bölge insanımıza anlatacağız, siyasetimizi benimseyen yeni bireyleri bünyemize katacağız. Ne olursa olsun gelsin anlayışından ve yozlaşmış siyaset ilişkilerinden uzak duracağız. İnanıyorum ki ilkelerimiz, dürüstlüğümüz ve bizi biz yapan değerler etrafında kenetlenirsek, TDP ve halkçı politikaları, her yerde olduğu gibi bu topraklarda da kök salacaktır."