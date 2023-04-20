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TDP’de sekreterya isimleri: Koreli, Özkunt ve Sururi

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TDP’de sekreterya isimleri: Koreli, Özkunt ve Sururi
TDP’de sekreterya isimleri: Koreli, Özkunt ve Sururi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı yardımcılığına Zuhal Koreli ve Nevzat Özkunt, Genel Sekreterlik görevine ise Ersen Sururi getirildi.

 

Parti Genel Başkanı Mina Atlı, TDP Basın Bürosu'ndan yayımlanan yazılı açıklamasında, TDP’nin Genel Başkan Yardımcılarının Nevzat Özkunt ve Zuhal Koreli, Genel Sekreteri’nin ise Ersen Sururi olduğunu, 2023 Ekim ayında yapılacak parti kurultayına kadar olan yeni sekreteryanın bu isimlerden oluştuğunu söyledi.

 

Atlı, “Her biri iyi ki var. Kendilerinin önüne toplumun çıkarlarını koyabilen, eşitlik, barış ve adaletin yanında korkmadan durabilen böyle bir ekiple her gün sesimizin daha da gür çıkacağına inancım tamdır” dedi.

Kolektif liderlik ve dayanışmanın doğru siyasetin anahtarı olduğunu ifade eden Atlı, TDP- TKP bütünleşme süreç ve protokolü uyarınca da ön planda olanın kişi ve makamlar değil partileri olduğunu kaydetti. Bunu benimsediklerini kaydeden Atlı, “Her birimiz aynı yetki ve sorumlulukla elimizden geldiği kadar bu topluma alternatif olmaya çalışıyoruz” dedi.

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