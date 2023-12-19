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TDP'de yeni döneme doğru, 2 milletvekili ve önemli katılımlar olması bekleniyor...

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TDP'de yeni döneme doğru, 2 milletvekili ve önemli katılımlar olması bekleniyor...
TDP'de yeni döneme doğru, 2 milletvekili ve önemli katılımlar olması bekleniyor...

TDP'de yeni döneme doğru, 2 milletvekili ve önemli katılımlar olması bekleniyor...

1976'dan bu güne Kıbrıs Türk siyasal yaşamında etkin rolü olan TKP Geleneğinin devamı olan TDP'de Şubat ayında yapılacak olan Genel Kurul ile birlikte yeni bir döneme girilmesi bekleniyor.

 

Sosyal Demokratlar Yeniden Toplanıyor

Yeni dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Zeki Çeler'in önderliğinde ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı'nın desteği ile TDP'de önemli bir açılım yapılacağı konuşuluyor. Hedefin Sosyal Demokrat, ilerici, yurtsever ve merkezde olan herkesi kucaklamak olduğu belirtilen bu yeni dönemde TDP Genel Başkanlığı'nı Zeki Çeler'in üstlenebileceği belirtiliyor.

 

BAYBARS, ROGERS VE MANAVOĞLU

Bağımsız Milletvekili olan  Ayşegül Baybars ile Jale Rogers'in yanı sıra  9'uncu Dönem Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu'nun da önemli sayıda bir ekiple TDP'deki bu yeni dönemde görev alabilecekleri siyasi kulislerde konuşuluyor.

Manavoğlu'nun TDP'deki yeni dönemde önemli görevler üstelenebileceği de belirtiliyor.

 

ÇELER  HEYECAN YARATTI 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Zeki Çeler'in isminin TDP ve Sosyal Demokrat çevrelerde heyecan yarattığı halkta ise beklentiyi yükselttiği siyasi gözlemciler tarafından belirtiliyor. Çeler'in Girne Belediye Başkan adayı da olduğu ve %30'u aşarak seçimi kıl payı kaybettiği de biliniyor.

Çeler'in TDP'ye önemli sayıda genç insanı da katması bekleniyor.

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