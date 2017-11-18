TDP'den 2 FLAŞ aday daha

TDP'den 2 FLAŞ aday. TDP adayları dikkat çekmeye devam ediyor.

7 Ocak 2018 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Erken genel seçilerinde TDP (Toplumcu Demokrasi Partisi)'nde aday müracaatı sona erdi.

Lefkoşa, Girne ve Mağusa adayları ile dikkatleri üzerine çeken TDP, kontenjan adayları ile de çok konuşulacak.

Dün akşam toplanan TDP Genişletilmiş MYK aday adayı başvurularını değerlendirdi. TDP'ye 52 ismin adaylık müracaatında bulunduğu öğrenildi.

TDP kulislerinden edinilen bilgilere göre TDP Gazimağusa'da kontenjan adayı olarak Sosyal Hizmetler uzmanı olan BARIŞ BAŞEL ismine onay verdi.

TDP Lefke'de de uzun yıllar Polis Komutanlığı yapmış bir ismi aday olarak gösterdi. Orhun Karagözlü'nün adaylığının Lefke'de dengeleri değiştireceği konuşuluyor.

Diğer yandan elde edilen kulis bilgilerine göre TDP'nin bir diğer Lefke adayı ise TDP Lefke ilçe başkanı da olan Cem Kızılgök olduğu öğrenildi. Kızılgök'ün Doğancı (ELYE) ile birlikte özellikle gençlerde çok desteği olduğu da belirtiliyor.

Cem Kızılgök Lefke'nin ilçe olması ile birlikte TDP Lefke İlçe Başkanlığı görevini yürütüyor

Orhun Karagözlü Lefke'den aday gösterildi

Barış Başel TDP'den Gazimağusa Kontenjan adayı oluyor