  • BIST 95.605
  • Altın 311,554
  • Dolar 6,3098
  • Euro 7,0130
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

TDP'den Akıncı'ya destek! TDP: Akıncı'nın OHAL önerisi yeniden gözden geçirilmeli

» »
TDP'den Akıncı'ya destek! TDP: Akıncı'nın OHAL önerisi yeniden gözden geçirilmeli
TDP'den Akıncı'ya destek! TDP: Akıncı'nın OHAL önerisi yeniden gözden geçirilmeli

oplumcu Demokrasi Partisi (TDP), bugün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında sadece dün akşamki kararların detaylandırıldığını, sağlık alanında olağanüstü hal ilan edilmesi veya sokağa çıkma yasağı ile ilgili herhangi bir karar alınmadığını belirterek, “Umarız bu konularla ilgili de ivedi kararlar alınır. Bugün geç değil, ancak yarın çok geç olabilir” dedi. 

TDP Basın Bürosundan yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulunda alınan kararlar değerlendirildi. 

TDP, hükümete; “Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından sağlık alanında olağanüstü hal ilan edilmesi önerisini yeniden gözden geçirme” çağrısında bulundu.

Bakanlar Kurulu’nun dün açıkladığı kararların nispeten yerinde olsa da yeterli olmadığı belirtilen açıklamada, “sokağa çıkma yasağının olmadığı durumda alınan kararların amacına hizmet etmediği, dahası riski daha da artırdığı bugün ülkedeki genel görünümden bellidir” denildi. 

Açıklamada, bugün birçok işletmenin kararlara uymadığı gibi, halkın belirli kesimlerinin de içinde bulunulan durumun ciddiyetini inkar eden tutum içinde olduğuna dikkat çekildi.

Hükümetin temenni niteliğindeki sokağa çıkmayın çağrısının genel anlamda karşılık bulmadığı bir durumda, bu kararın yeniden gözden geçirilmesinin bir zaruret olduğuna vurgu yapılan açıklamada, Dünyada hızla yayılan ve İtalya gibi önlem almada geç kalan ülkelerin bugün içinde bulundukları durum, rakamlar, istatistikler ve daha da önemlisi sağlık örgütleri ile uzmanların görüşleri ortadayken, ayrıca ABD, İspanya gibi gelişmiş ülkeler dahi acil durum ve OHAL ilan ederken ve karantina açıklaması yapmaya hazırlanırken yayılmayı en aza indirecek bu kararı almayı reddetmenin ülkeye çok pahalıya mal olabileceği uyarısında bulunuldu.

Hastalığın yayılmasını önlemek ve gerekli tedbirleri almak için henüz çok geç olmadığına dikkat çekilen açıklamada, “Hükümetin sağlık alanındaki örgütler ile uzmanların önerilerini göz ardı etme lüksü olamaz, olmamalı. Yanlışta ısrar etmek kimseye bir şey kazandırmaz, ama toplum olarak bizlere çok şey kaybettirebilir. Yurttaşlarımızın da işin ciddiyetine vararak, gerek sağlık örgütlerinin gerekse uzmanların ortaya koyduğu görüş ve önerilere uymaları, Bakanlar Kurulu tarafından açıklanan kararlara da riayet etmeleri son derece önemlidir” ifadelerine yer verildi. 

Yaşanan bu süreçte insan sağlığının her şeyden önce olduğu, bununla birlikte ekonomik anlamda tedbirlerin alınmasının da şart olduğu belirtilen açıklamada, “Kamu maliyesi ile birlikte bu süreçte mağduriyet yaşayacaklara yönelik de önlemlerin alınması kaçınılmazdır. Tüm kararların paralellik içinde alınması, kararlara uyulmasını kolaylaştıracağı gibi, yurttaşlarımızın da endişelerinden kurtularak hareket etmelerini sağlayacaktır.” Denildi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mahkemelerdeki tüm davalar ertelendi14 Mart 2020 Cumartesi 21:03
  • Bakanlar Kurulu'ndan Yeni 29 karar! İşte alınan kararlar14 Mart 2020 Cumartesi 20:57
  • Arıklı: Hükümet olağanüstü hal ilan etmeden başarılı olamaz14 Mart 2020 Cumartesi 17:10
  • 680 mahkum cezaevinde açlık grevinde14 Mart 2020 Cumartesi 15:53
  • Bakanlar Kurulu bugün öğle saatlerinde yeniden toplandı14 Mart 2020 Cumartesi 15:32
  • Din İşleri Başkanlığı: “toplu ibadetler yapılmayacak”14 Mart 2020 Cumartesi 15:13
  • Bakanlar kurulu kararları yayınlandı, özel sektörde kapatılan iş yeri çalışanlarına yarı maaş14 Mart 2020 Cumartesi 15:04
  • Lemar 5+1 bedava kampanyasını bitirdi, ürün alımına 3 adet sınırı getirdi!14 Mart 2020 Cumartesi 14:49
  • Cezaevinde bazı mahkumlar açlık grevi başlattı14 Mart 2020 Cumartesi 14:38
  • Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, hükümetin aldığı kararların uygulanmasını istedi14 Mart 2020 Cumartesi 14:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti