TDP'den Akıncı'ya destek! TDP: Akıncı'nın OHAL önerisi yeniden gözden geçirilmeli

oplumcu Demokrasi Partisi (TDP), bugün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında sadece dün akşamki kararların detaylandırıldığını, sağlık alanında olağanüstü hal ilan edilmesi veya sokağa çıkma yasağı ile ilgili herhangi bir karar alınmadığını belirterek, “Umarız bu konularla ilgili de ivedi kararlar alınır. Bugün geç değil, ancak yarın çok geç olabilir” dedi.

TDP Basın Bürosundan yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulunda alınan kararlar değerlendirildi.

TDP, hükümete; “Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından sağlık alanında olağanüstü hal ilan edilmesi önerisini yeniden gözden geçirme” çağrısında bulundu.

Bakanlar Kurulu’nun dün açıkladığı kararların nispeten yerinde olsa da yeterli olmadığı belirtilen açıklamada, “sokağa çıkma yasağının olmadığı durumda alınan kararların amacına hizmet etmediği, dahası riski daha da artırdığı bugün ülkedeki genel görünümden bellidir” denildi.

Açıklamada, bugün birçok işletmenin kararlara uymadığı gibi, halkın belirli kesimlerinin de içinde bulunulan durumun ciddiyetini inkar eden tutum içinde olduğuna dikkat çekildi.

Hükümetin temenni niteliğindeki sokağa çıkmayın çağrısının genel anlamda karşılık bulmadığı bir durumda, bu kararın yeniden gözden geçirilmesinin bir zaruret olduğuna vurgu yapılan açıklamada, Dünyada hızla yayılan ve İtalya gibi önlem almada geç kalan ülkelerin bugün içinde bulundukları durum, rakamlar, istatistikler ve daha da önemlisi sağlık örgütleri ile uzmanların görüşleri ortadayken, ayrıca ABD, İspanya gibi gelişmiş ülkeler dahi acil durum ve OHAL ilan ederken ve karantina açıklaması yapmaya hazırlanırken yayılmayı en aza indirecek bu kararı almayı reddetmenin ülkeye çok pahalıya mal olabileceği uyarısında bulunuldu.

Hastalığın yayılmasını önlemek ve gerekli tedbirleri almak için henüz çok geç olmadığına dikkat çekilen açıklamada, “Hükümetin sağlık alanındaki örgütler ile uzmanların önerilerini göz ardı etme lüksü olamaz, olmamalı. Yanlışta ısrar etmek kimseye bir şey kazandırmaz, ama toplum olarak bizlere çok şey kaybettirebilir. Yurttaşlarımızın da işin ciddiyetine vararak, gerek sağlık örgütlerinin gerekse uzmanların ortaya koyduğu görüş ve önerilere uymaları, Bakanlar Kurulu tarafından açıklanan kararlara da riayet etmeleri son derece önemlidir” ifadelerine yer verildi.

Yaşanan bu süreçte insan sağlığının her şeyden önce olduğu, bununla birlikte ekonomik anlamda tedbirlerin alınmasının da şart olduğu belirtilen açıklamada, “Kamu maliyesi ile birlikte bu süreçte mağduriyet yaşayacaklara yönelik de önlemlerin alınması kaçınılmazdır. Tüm kararların paralellik içinde alınması, kararlara uyulmasını kolaylaştıracağı gibi, yurttaşlarımızın da endişelerinden kurtularak hareket etmelerini sağlayacaktır.” Denildi.