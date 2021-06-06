TDP'den CTP ve HP'ye AD-HOC komite sitemi

"CTP ve HP tüm muhalefet olarak birlikte hareket etmek yerine, 'kurulan komitede grubu bulunan iki partiye sayısal olarak haksızlık yapıldığı' gerekçesiyle ayrı dava açmayı tercih etti" dedi.

İşte açıklama;

"Bilindiği gibi UBP-DP- YDP azınlık Hükümetinin uzlaşmaya yanaşmadan, seçim tarihini belirlemek için tek yanlı adım atmasına muhalefet olarak karşı çıktık, ortak açıklamalar yaptık.

Buna rağmen Hükümet uzlaşmaz tutumunu devam ettirerek 'parmak hesabıyla çoğunluk olacağı' bir Ad-Hoc komite kurunca da buna katılmayacağımızı ve üç muhalefet partisi olarak, birlikte hukuki süreç başlatacağımızı kamuoyuna açıkladık.

Hukukçularımız birlikte çalışmaya başladı. Ancak CTP ve HP tüm muhalefet olarak birlikte hareket etmek yerine, 'kurulan komitede grubu bulunan iki partiye sayısal olarak haksızlık yapıldığı' gerekçesiyle ayrı dava açmayı tercih etti.

TDP olarak en başından beri olayın özüne yani seçim tarihini belirlemek için Ad-hoc komite kurulmasına karşı çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz. Bu doğrultuda da ayrı dava açarak hukuki ve diğer yollarla mücadelemizi sürdüreceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."