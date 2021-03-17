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TDP'den Detay Gazetesi'ne kutlama mesajı

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TDP Detay Gazetesi'ne kutlama mesajı gönderdi
TDP'den Detay Gazetesi'ne kutlama mesajı

Sayın Taner Ulutaş ve Erkut Yılmabaşar,

Detay Kıbrıs Gazetesi Yayın Kurulu,

Lefkoşa. Kıbrıs Türk medyasında kısa sürede önemli bir yer tutmayı başaran ve demokrasi mücadelesine katkı koyarak, toplumun bilgilendirilmesinde önemli bir misyon üstlenen Detay Gazetesinin 8’inci kuruluş yılını kutlarım.

Sizi ve şahsınızda Detay Gazetesi’nin bugünlere gelmesinde emeği olanlar ile halen emek koyan tüm çalışanları, en içten duygularla selamlarım.

Saygılarımla,

Cemal Özyiğit

TDP Genel Başkanı

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