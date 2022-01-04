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TDP'den eğitimde "Laiklik" vurgusu

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“TDP İçin Modern, Bilimsel, Laik ve Ücretsiz Eğitim Esastır”
TDP'den eğitimde "Laiklik" vurgusu

oplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikasını (KTÖS) ziyaret etti. Görüşmede “eğitim’ ve “toplumun yapısal sorunları” hakkında değerlendirmelerde bulunuldu; TDP’nin plan ve projeleri aktarıldı.

TDP Başkanı Özyiğit, KTÖS’ü evi gibi gördüğünü belirterek başladığı konuşmasında eğitimin bir ülke için önemine vurgu yaptı. Eğitimin bir toplumun geleceğini şekillendirdiğini belirten Özyiğit, bütün olumsuzluklara rağmen bu toplum bugünlere kadar gelmişse, bunda hiç kuşkusuz eğitimcilerin çok büyük payı olduğuna dikkat çekti.

Var oluş kavgası, barış, demokrasi ve özgürlük mücadelesinde KTÖS’ün büyük yeri ve önemi olduğunu belirten Özyiğit, “Halen bu ülkenin kendi iradesine sahip çıkması, gerçek anlamda kalıcı bir barışa, daha demokratik bir düzene ihtiyaç vardır. Bu kavganın başını öğretmenlerin çektiğini görmek bizim için ayrı bir öneme sahiptir. Onları bir kez daha bu mücadelelerinden dolayı tekrar kutlarım” dedi.

Özyiğit, ülkenin en önemli sorunlarının başında beyin göçü geldiğini belirterek, TDP olarak en temel önceliklerinin nitelikli, eğitimli gençler yetiştirmek ve gençlere hak ettikleri çalışma koşullarını sağlamak olduğunu vurguladı. Ülkede yaratılan eşitsizlik ve adaletsizlikleri ortadan kaldırmakta kararlı olduklarını ifade eden Özyiğit, “Ülkede bir şeyleri değiştirecekse önce gençlerimizi burada tutmak, yurtdışında olanların da ülkelerine geri dönmelerini sağlamamız gerekmektedir” dedi. Özyiğit, “ Gençlerin eğitimini planlamadan geleceğe sahip çıkılamaz” dedi.

Eğitimde de çok ciddi sorunlar olduğunu, özellikle pandemi nedeniyle oluşan yeni şartlara yönelik ülkede her alanda olduğu gibi gerekli plan ve program yapılmaması nedeniyle eğitimde de maalesef ciddi kayıpların yaşandığını vurgulayan Özyiğit, Planlama olmaması nedeniyle eğitimin günü birlik kararlarla idare edilmeye çalışıldığını, pedagojik eğitimin yanı sıra psikolojik ve sosyal açıdan da olumsuzlukların yaşandığını kaydetti.  Eğitimin, birçok olumsuzluğun ana çözüm yolu olduğu bilinciyle TDP için yüksek standartlı, modern, bilimsel, laik, ücretsiz, planlı ve herkes için eşit bir eğitimin esas olduğunu belirten Özyiğit, TDP’nin Eğitim Bakanlığı döneminde “Vizyon 2030” adıyla başlatılan “Eğitim Strateji Planı çalışmalarının sürdürülerek bitirileceğini kaydetti.

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