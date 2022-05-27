TDP'den eleştiri

Daha önce ayni bölge için Özel Kaymakamtorunları’na verilen Taş Ocağı İşletme Ruhsatının, 2018 yılında işletmecilik kurallarına uyulmaması ve işletme izninin yenilenmesine ilişkin herhangi bir başvuru olmaması nedeniyle, Fasıl 270 Maden ve Taş Ocakları (Düzenleme) Yasası uyarınca iptal edilmesine karar verilmişti. Ayni Taş Ocağı şimdi de Sevgül Kaymakamtorunları adına iki yıllığına verilip 26 bin metrekarelik alanda taş kırılımı yapılacağını vurgulayan komite, bölge halkının daha önce yaratılan tahribattan şikayetçi olduğunu vurguladı.
2018 de Taş Ocağı ruhsatı iptal edilen kişinin yarattığı tahribatı gidermekle yükümlü olduğunu ancak yükümlülüğünü yerine getirmediği kaydedildi. Bölge halkı ruhsatın iptal edildiği dönemde de orada kaçak çalışmalar olduğunu, Kaymakamlığa şikayette bulundukları halde Jeoloji ve Maden Dairesi’nden herhangi bir dönüş olmadığını belirttiler.
TDP Çevre ve Doğal Kaynaklar Komitesi yaptığı açıklamada, denetimin şart olduğunu ancak devletin denetim yapmaktan yoksun olduğunu vurgularken konu ile ilgili önerilerini sundu.
- Maden ve Taş Ocakları Yasası ivedilikle revize edilmeli
- Rehabilitasyon Tüzüğü çıkarılmalı
- Yasa ve tüzükler işletilmeli
- Teknolojik çağda etkili çalışma yöntemleri kullanılmalı
- Yarattıkları tahribatın karşılığı olarak ekolojimize eşit seviyede katkı sağlanması zorunlu bırakılmalı
- Jeoloji ve Maden Dairesi ile Çevre Koruma Dairesi yeterli sayıda mühendis ve ekipman ile geliştirilmeli
- Tesislerden kaynaklanan toz etkisinin önlenebilmesi için kapalı tesis uygulamasına geçilmeli
- Taş ocaklarındaki otomatik kantar bilgilerinin, kurulması gereken veri depolama merkezine aktarılması ile üretim bilgilerine daha sağlıklı ulaşılması sağlanmalı. Böylece vergilendirme daha doğru ve kesin bilgiler üzerinden yapılabilinir.
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