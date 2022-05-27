TDP'den eleştiri

TDP Çevre ve Doğal Kaynaklar Komitesi yaptığı açıklamada ‘Serhatköy’de eski eserlerin rehabilitasyon çalışmalarında kullanılması ve inşaat sektörünün yapı taşı ihtiyacının karşılanması’ amacıyla verilen Taş Ocağı izninin sadece isim değişikliğidir

Daha önce ayni bölge için Özel Kaymakamtorunları’na verilen Taş Ocağı İşletme Ruhsatının, 2018 yılında işletmecilik kurallarına uyulmaması ve işletme izninin yenilenmesine ilişkin herhangi bir başvuru olmaması nedeniyle, Fasıl 270 Maden ve Taş Ocakları (Düzenleme) Yasası uyarınca iptal edilmesine karar verilmişti. Ayni Taş Ocağı şimdi de Sevgül Kaymakamtorunları adına iki yıllığına verilip 26 bin metrekarelik alanda taş kırılımı yapılacağını vurgulayan komite, bölge halkının daha önce yaratılan tahribattan şikayetçi olduğunu vurguladı.

2018 de Taş Ocağı ruhsatı iptal edilen kişinin yarattığı tahribatı gidermekle yükümlü olduğunu ancak yükümlülüğünü yerine getirmediği kaydedildi. Bölge halkı ruhsatın iptal edildiği dönemde de orada kaçak çalışmalar olduğunu, Kaymakamlığa şikayette bulundukları halde Jeoloji ve Maden Dairesi’nden herhangi bir dönüş olmadığını belirttiler.

TDP Çevre ve Doğal Kaynaklar Komitesi yaptığı açıklamada, denetimin şart olduğunu ancak devletin denetim yapmaktan yoksun olduğunu vurgularken konu ile ilgili önerilerini sundu.