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TDP’den “Fikrinle katıl, sorularını paylaş” çağrısı

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TDP’den “Fikrinle katıl, sorularını paylaş” çağrısı
TDP dijital mecrada başlattığı “Güçlü', 'Temiz', 'Özgür' bir gelecek için ben de gönüllüyüm” uygulamasının hemen ardından, Whatsapp ve Viber aracılığıyla yurttaşlarla farklı mecralardan iletişim kurmaya devam ediyor.

Toplumcu Demokrasi Partisi dijital mecrada başlattığı “Güçlü', 'Temiz', 'Özgür' bir gelecek için ben de gönüllüyüm” uygulamasının hemen ardından, Whatsapp ve Viber aracılığıyla yurttaşlarla farklı mecralardan iletişim kurmaya devam ediyor.

Katılımcı siyaseti anlayışıyla TDP, günümüz koşullarının tüm mecralarından yurttaşların görüşlerini almak ve sorularını cevaplamak için yenilikçi ve interaktif adımları atmaya devam ediyor. Bu kapsamda, yurttaşlara “Fikrinle katıl, sorularını paylaş” çağrısında bulunan TDP’ye 0548 841 2018 ve 0533 857 2018 numaralı telefonlardan Whatsapp ve Viber aracılığı ile ulaşılabilecek. 

Siyaset anlayışında diyalog ve yurttaşların katılımcılığı benimsemiş olan TDP’nin, bu anlayışını sadece yapmış olduğu geziler ve bölgesel toplantılarla değil, mümkün olan her mecrada hayata geçirdiği, Whatsapp ve Viber uygulamalarının da bunun bir parçası olduğu belirtildi. 

TDP'ye iletilen tüm görüşlerin değerli olduğu ve tek tek dikkate alındığı, aynı zamanda soruların da aynı özen ve hassasiyetle cevaplandığı da belirtildi. 

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