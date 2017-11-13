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TDP'den Gazimağusa'da flaş aday! Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Eş Başkanı aday...

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TDP'den Gazimağusa'da flaş aday! Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Eş Başkanı aday...
Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Eşbaşkanı TDP Gazimağusa listesinden aday oluyor.

TDP'de Girne'de adayların %60'ının, Gazimağusa'da ise %50'ye yakınının alanında başarılı olmuş kadın adaylardan oluşacağı öğrenildi.

İlknur Işıl Türkmen Kimdir?

1966 Giresun/Türkiye'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini çesitli okullarda tamamladı. Ankara Üniversitesi Dtcf Türk dili ve Edebiyatı bölümü ve Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler bölümlerini bitirdi.

Üniversitede okuduğu esnada eşiyle tanışıp evlendi.

1992 yılında adaya gelin geldi.

Çesitli okullarda öğretmenlik yaptı, halen daha Namık Kemal Lisesi'nde (NKL) öğretmenlik mesleğine devam ediyor. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde çalıştı.

Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Eş Başkanıdır.

İki çocuğu vardır.

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