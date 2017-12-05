TDP'den gönüllü uygulaması

TDP’den Dijital Mecrada "Güçlü", "Temiz" ve "Özgür" bir gelecek için gönüllüyüm uygulaması...

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 7 Ocak 2018 genel seçim çalışmaları kapsamında “Güçlü", "Temiz" ve "Özgür" bir gelecek için gönüllüyüm” uygulamasını dijital mecrada hayata geçirdi.

TDP’nin seçim çalışmalarına katılmak, fikrini paylaşmak ve farklı alanlarda katkı sağlamak isteyen kişiler için hazırlanan uygulamada bireyler kolayca gönüllü formunu doldurabiliyorlar.

TDP resmi web sitesinde http://www.tdpkibris.org/gonullu-oluyorum/ linkinde yer alan uygulama kolayca doldurulabilirken, gönüllü uygulaması önümüzdeki günlerde Facebook mecrasına da eklenecek.

Toplumcu Demokrasi Partisi katılımcılık ve yurttaşların görüşlerini almak, ayrıca seçim çalışmalarında TDP’nin güçlü, temiz ve özgür bir gelecek için sarf ettiği çabalara katkı koymak isteyen ayrımsız herkes gönüllü formunu doldurabiliyorlar. Formu dolduran bireylere TDP kampanya ekipleri en geç 24 saat içerisinde ulaşıp iletişim kurarken gönüllüler kendilerinin seçtikleri yöntem, etkinlik veya mecralarda çalışmalara katkı sağlıyorlar.

Whatsapp ve Viber’dan Görüş ve Sorular İletilebilecek

TDP, bir yandan düzenlediği geziler ile yurttaşlarla buluşurken, dijital mecradaki alanlarda da yurttaşlara ulaşmaya, görüş ve projelerini açıklamaya devam ediyor.

Öte yandan, TDP, Whatssapp ve Viber üzerinden partiye fikirlerini aktarmak isteyen, çalışmalara katılmak isteyen yurttaşlar için de yine hızlı ve herkes tarafından kullanılabilecek bir uygulamayı başlatıyor. Bu kapsamda, 0548 841 20 18 ve 0533 857 2018 numaralı telefonlara Whatsapp ve Viber aracılığı ile mesajlarını gönderebilecekler.