TDP'den halka 11 Ekim'de "Hayır" oyu kullanma çağrısı

İşte yapılan açıklama;

Anayasa, halkların geçmişten geleceğe uzanan uzun yolculuklarında, toplumsal yaşamı şekillendiren devlet ile toplum arasında EN ÖNEMLİ TOPLUM SÖZLEŞMESİ niteliği taşımaktadır.

Unutulmamalıdır ki; Bir toplum sözleşmesi olan Anayasa, bir kitlenin hakkını ucundan koparacağı, üzerinde düşünülecek ve tartışılacaķ süreç sağlanmadan, alelacele seçim olgusuna eklenecek birşey değil, belli toplumsal dengeler üzerine inşa edilmiş ve genelde toplumun tabanından gelen taleplerle değişmeye gereksinim duyan bir yapıdır.

Dolayısıyla Anayasa'ya dokunulacağı zaman ciddiyetle düşünülmeli, toplumsal taleplerin tümü için yeterli zaman ve toplumun da içinde olacağı toplumsal mutabakat aranmalıdır. Bu mutabakat sağlanırken de akademisyenler ve uzman paydaşlar bir araya getirilerek yasamanın da katkı koyacağı kapsamlı bir çalışma yapılmalıdır.

Şu anda yapılmak istenilen değişiklik bir ihtiyaç gibi görünse de toplumun beklentisi olan tüm temel değişimleri içermeyen, toplumdan bihaber yapılmaya çalışılan ve yine anlatılmayan bir anayasa değişikliğidir ki bu, faydadan çok zarar getirecektir. Elbette toplumun işleyişini sağlayan en önemli birim olan yargı için önemli bir adım gibi görünse de, ancak ülkenin diğer sorunlarının çözülmesine etkin bir katkı koymamaktadır.

Anayasa tümden tartışılmalı, tümüyle yeni, demokratik, temel hak ve özgürlüklerin genişlediği bir anayasaya dönüşmelidir.

Özetle, ANAYASA BASİTLEŞTİRİLMEMELİDİR.

Bu bağlamda,

tüm ikazlarımıza rağmen, tıpkı 2014 yılında olduğu gibi, yine bir seçimle aynı güne denk getirilip, topluma yeterince tartışma fırsatı verilmediği için,

Geçici 10. Maddenin kaldırılması dahil, kapsamlı bir öneri paketi ile dileyenin istediği maddeye olumlu istemediği maddeye olumsuz oy kullanma hakkı olmadığı için,

Sistemsel reformların yapılmaması nedeniyle her geçen gün yükü daha da ağırlaşan yargıda, yalnızca yargıç sayısının artırılması ile sorunların çözüleceği düşüncesinin gerçekçi olmaması ve toplumun gücüne sığındığı anayasayı basit bir yasa değişikliği yapılıyormuş gibi değiştirilmesine ve basitleştirilmesine karşı;

Sizleri 11 Ekim'deki Anayasa değişikliğine "HAYIR" demeye çağırıyoruz.