TDP’den hükümete çağrı: ‘Bu ülkeyi artık sevin ve ülkemiz için çalışmaya başlayın’

Toplumcu Demokrasi Partisi’nden (TDP) yapılan açıklamada Mersinlik’te iki gün önce başlayan ve büyük bir alanı kapsayan yangının göz göre göre büyüdüğü vurgulandı.

Ormanın, çok sayıda bitki ve hayvan popülasyonlarından meydana gelen bir yaşama ortaklığı olduğunu belirten TDP; ülkemize, insanımıza, ağaçlarımıza, ormanlarımıza sahip çıkmamız gerektiğini belirtti.

Açıklamasında, her geçen günün ülkemiz için kayıp olduğunu kaydeden Toplumcu Demokrasi Partisi alınması gereken önlemleri sıraladı.

1. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, helikopterlerine yangın söndürme aparatlarının hemen alınması ve bu helikopterlerin en geç 10 dakikada yangına müdahale edecek duruma getirilmesi

2. İki adet yangın söndürme uçağının leasing yöntemiyle Mayıs-Eylül ayları için 5 aylık kiralanma yoluna gidilmesi ve en geç 10 dakikada müdahale edecek durumda tutulması

3. Güney Kıbrıs ile oluşturulan iki toplumlu çevre komitesinin hazırlayacağı ortak bir protokol ile yangın anında karşılıklı yardımlaşmanın liderlerin inisiyatifine kalmadan hemen devreye alınmasının sağlanması

4. Tüm orman alanlarında yangının yayılmasını önlemek için kesme yollarının süratle sürülerek açılması

5. Yangın gözetleme kulelerinin artırılması, yangın erken uyarı sensör sisteminin etkin çalışmasının sağlanması

6. Piknik alanlarının daraltılması, Mayıs-Eylül aylarında (her iki ay da dahil) ateşli piknik yapma yasağı getirilmesi

7. Yangına neden olan kişilerin ağır hapis cezası alması için yasal düzenlemeler yapılması

8. Çevrenin ve ormanın korunması için kamu spotu ve eğitim seminerleri ile başta okullarda olmak üzere bilinçlendirici yayın ve programların devreye alınması, okullarda yangın önleme konusu ile ilgili bilinçlendirici eğitimler yapılması

9. Milli Arşivden 1923-1974 yıllarını kapsayan orman raporları alınıp incelenmesi ve yeni orman planlamasının yapılması

10. Yol kenar ve banketlerin temizlenerek herhangi bir yangına mahal vermemesinin sağlanılması

11. Vahşi çöp depolama alanlarından yayılabilecek yangınların önüne geçmek için bu atık alanlarının kapatılması

12. KIB-TEK’in (Elektrik Kurumunun), elektrik telleri ve trafoların bakım ve temizliğinin rutin olarak yapılması

13. Etrafı Orman arazisi olan yatırımlarda, yangın riski çok yüksek olduğundan, bu alanların kamulaştırılması veya elzem durumlarda izin verilecekse önlemlerin alınması

Bu nedenlerle yatırımcı şirketin proje aşamasında, inşaat aşamasında ve işletme aşamasında proje alanı ve çevresinde gerekli tüm yangın önlemleri alması, (inşaat aşamasında şantiye alanı ve çevresinde gerekli yangın önleme ve söndürme tedbirleri almalıdır. Kullanım aşamasında ise arazi sınırlarına yangın sirayetine karşı yer üstü hidrant sistemi kurulmalı, arazi dış sınırlarına yakın kısımlarında yangın sirayetini yavaşlatıcı peyzaj önlemleri alınmalıdır. )

14. Yanan orman arazilerin imara açılmaması için yasal düzenleme yapılması ve yanan alanların soğutma sürecinden sonra ağaçlandırma faaliyetlerinin ve kampanyalarını başlatılması

15. Tüm bu çalışmalar için gerekli mali kaynağın başlatılacak etkin bağış kampanyaları ile sağlanması

TDP önlemlerini sıralarken hükümete de bu ülkeyi artık sevin ve ülkemiz için çalışmalara başlayın çağrısı yaptı.