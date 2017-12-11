TDP'den, "Katılımcı Siyaset Şöleni"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 'Güçlü', 'Temiz' ve 'Özgür' bir gelecek için, "Katılımcı Siyaset Şöleni" düzenliyor.

Şölen 16 Aralık Cumartesi saat 19.30’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkenin ihtiyaç duyduğu yapısal ve köklü değişimin ancak güçlü bir kadro ile gerçekleşebileceğini belirterek, geçmişi ile barışık, bugününe karşı dürüst ve geleceğine karşı umutlu bir halkın, hak ettiği temiz yönetim için yola çıktıklarını vurguladı.

Kıbrıs Türk toplumunun 7 Ocak'ta güçlü, temiz ve özgür bir gelecek için güçlü bir katılımla sandığa giderek, cevabını vereceğine yürekten inandığını belirten Özyiğit, "TDP Katılımcı Siyaset Şölenine" tüm halkın davetli olduğunu belirtti.