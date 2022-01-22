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TDP’den Lefkoşa’da Coşkulu Ve Kitlesel Yürüyüş

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TDP’den Lefkoşa’da Coşkulu Ve Kitlesel Yürüyüş
TDP’den Lefkoşa’da Coşkulu Ve Kitlesel Yürüyüş

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), milletvekili adayları ile birlikte yüzlerce kişinin katılımıyla Lefkoşa'da coşkulu bir yürüyüş gerçekleştirdi Özyiğit: "Yarından Sonra Bembeyaz Bir Sayfa Açılacak" ​Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), milletvekili adayları ile birlikte yüzlerce kişinin katılımıyla Lefkoşa'da coşkulu bir yürüyüş gerçekleştirdi.

TDP Genel Merkezi'nde başlayarak Girne Kapısı, Arasta istikametinde devam eden yürüyüş, Büyük Han'da son buldu. ​Milletvekili adaylarının tanıtıcı broşürlerinin dağıtıldığı ve bandonun eşlik ettiği yürüyüşte, TDP'nin resmi seçim şarkısı eşliğinde sloganlar atıldı. Yürüyüş boyunca yurttaşlar da kornolar ve alkışlarla korteje destek belirtirken, kimi yurttaşların da korteje katılarak destek verdiği gözlemlendi.

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​TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, tüm bölgelerini gezdiklerini, tüm ilçelerde yurttaşlar ile buluştuklarını belirterek yurttaşların TDP'ye gösterdiği ilginin, verilen güçlü desteğin kendilerini son derece sevindirdiğini kaydetti. Yoğun bir sürecin artık sonuna gelindiğini belirten Özyiğit, ülkede temiz, özgür ve güçlü gelecek yaratmak için artık saatler kaldığını vurguladı.

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TDP'nin yarınki seçimlerden güçlü bir şekilde çıkacağının net olduğunu belirten Özyiğit, 24 Ocak’tan itibaren ülkenin ihtiyacı olan insan odaklı, demokratik, adaletli ve ilerici bir vizyonla yönetimde yer alacaklarını vurguladı. Özyiğit, "Kıbrıs Türk Halkının kararlılığı ve iradesi sayesinde yarın bembeyaz bir sayfa açılacak, değişimi ve aydınlık geleceği halkımızla el birliği ile yaratacağız” dedi.

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