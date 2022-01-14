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TDP’den Özel Eğitim Merkezlerine Ziyaret

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TDP’den Özel Eğitim Merkezlerine Ziyaret
TDP’den Özel Eğitim Merkezlerine Ziyaret

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları 23 Ocak Erken Genel Seçimlerine yönelik çalışmaları çerçevesinde özel eğitim merkezlerini ziyaret etti.
 

Adaylar ALGIM Özel Eğitim Merkezi ile Özgür Adımlar Özel Eğitim Merkezi ziyaretlerinde yetkililerle görüştü, özel gereksinimli bireylerin yaşadıkları sorunlar ile eğitim merkezlerinin sıkıntıları başta olmak üzere eğitim üzerine değerlendirmelerde bulundu, TDP’nin bu konulara yönelik plan ve projelerini aktardı.
 

Partiden verilen bilgiye göre, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, modern, bilimsel, laik, ücretsiz, planlı ve herkes için eşit bir eğitimin kendileri için vazgeçilmez olduğunu söyledi.
Özyiğit, TDP olarak hükümette bulundukları dönemde Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasası’nı paydaşlarla birlikte uzun ve detaylı bir çalışmadan sonra tamamladıklarını ancak hükümetin bozulmasıyla yasayı hayata geçiremediklerini kaydetti. 
 

Kendilerinden sonra gelen hükümetlerin de önceliğinin bu olmadığını savunan Özyiğit, söz konusu yasayı geçirerek, gerekli tüm yapısal iyileştirmelerle bu alanda yaşanan dezavantajları ortadan kaldırmakta kararlı olduklarını belirtti.
 

Hükümette oldukları dönemde bakanlık bünyesinde ayrılan hane halkına yardım kaleminin bir kuruşunu bile kullanmadıklarını ve özel gereksinimli bireyler için 2 adet çağdaş araç aldıklarını anımsatan Özyiğit, “Bizim bu konuya hassasiyetimiz sözde değil, icraatta olmuştur. Bunu da görev süremiz boyunca ispatladık” dedi. 
 

Eğitimdeki sorunları çok iyi bildiklerini belirterek, planlı adımlarla eğitimdeki sorunları çözeceklerini söyleyen Özyiğit, TDP’nin 23 Ocak'ta halkın desteği ile güçlü bir şekilde hükümette yer alması halinde katılımcılık anlayışı ile hareket edileceğini, ilgili tüm paydaşların talep ve görüşlerinin dinlenerek ihtiyaç duyulan adımların atılacağını ifade etti. 

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