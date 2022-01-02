  • BIST 1.857,65
  • Altın 772.84340
  • Dolar 13.2529
  • Euro 15.0812
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAYılbaşı Gecesi için Sağlıklı Beslenme Tüyoları

TDP'den özel sektöre vaat.. "Ek Maaş ve Prim desteği"

»
Cemal Özyiğit, ülkede vergilendirilemeyen ve kayıt dışı kalan kalemlerin kayıt altına alınacağını ve bu kalemlerden elde edilecek gelirlerle özel sektöre ek maaş ve prim desteği verileceğini belirtti
TDP'den özel sektöre vaat.. "Ek Maaş ve Prim desteği"

Toplumcu Demokrasi Partisi ( TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde Gazimağusa’daki Açık Pazar’ı ziyaret etti. TDP Milletvekili adayları pazardaki stantları gezerek esnafla ve alışveriş yapan vatandaşlarla görüştü, TDP’nin siyasetine ilişkin bilgiler vererek soruları yanıtladı.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkenin her bölgesini gezdiklerini, esnaflar, üreticilerle ve vatandaşlarla sürekli görüştüklerini belirterek ekonomide yaşanan çöküşün her anlamda hissedildiğine dikkat çekti. Hayatın pahalılaştığı ve alım gücünün düştüğünü belirten Özyiğit, kısa, orta ve uzun vadede ekonomiyi yeniden ayağa kaldıracak projelerin aciliyetine işaret etti.

TDP’in temel ekonomik görüşünün; “sosyal piyasa ekonomisi” ve sürdürülebilir gerçek bir “refah devleti” yaratmak olduğunu belirten Özyiğit, yerel üretimin korunarak, geliştirileceğini, aynı zamanda hayatı ucuzlatabilmek adına da temel tüketim ürünlerindeki vergilerin, stratejik önemleri, yarattıkları katma değer ve istihdama kattıkları değer doğrultusunda yeniden değerlendirileceğini vurguladı.

Cemal Özyiğit, ülkede vergilendirilemeyen ve kayıt dışı kalan kalemlerin kayıt altına alınarak bütçe gelirlerinin artırılacağını ve bu kalemlerden elde edilecek gelirlerle özel sektöre ek maaş ve prim desteği verileceğini belirterek, ayrıca kriz yükünün adaletli bir şekilde paylaşılması için vergilendirme sisteminin geliştirileceğini kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sucuoğlu;: Bizim hedefimiz yüzde 43-44 tek başına iktidardır.31 Aralık 2021 Cuma 16:37
  • Ataoğlu: Geleceği, Gençlerin Umutla Bakabileceği Şekilde İnşa Edeceğiz31 Aralık 2021 Cuma 16:13
  • Arıklı: “Bu Düzeni Bitirmek Bizim İşimiz”31 Aralık 2021 Cuma 15:49
  • Çakıcı: Kuklaları Atalım Ekmeğimizi Kurtaralım31 Aralık 2021 Cuma 15:26
  • Rahvancıoğlu: Bu Saldırıyı Onlar Başlattı Bizim Çağrımız Buna Bir Yanıt Vermenin Zamanı Geldi Çağrısıdır31 Aralık 2021 Cuma 15:14
  • Özyiğit: Yerel Üretim Korunarak, Geliştirilecek31 Aralık 2021 Cuma 15:06
  • Erhürman: Bu Ülkenin Gailesini Çekmeyenler Gidiyor, Yüreği Bu Ülke İçin Atanlar Geliyor31 Aralık 2021 Cuma 14:13
  • İzcan, 2022 yılının KKTC’ye barış ve huzur getirmesini diledi31 Aralık 2021 Cuma 11:46
  • Sucuoğlu Ve UBP Milletvekili Adayları Girne’deydi30 Aralık 2021 Perşembe 20:16
  • Öksüzoğlu: Bizim Seçilme Gailemiz Yok30 Aralık 2021 Perşembe 19:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti