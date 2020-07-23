TDP'den Saner'in cinsiyetçi söylemine tepki!

İşte açıklama;

Hükümet ortakları arasında özellikle son dönemlerde yaşanan karşılıklı suçlamalar ve eleştiriler ayrı bir tartışma ve değerlendirme konusu olmakla birlikte, UBP Genel Sekreteri Sn. Ersan Saner’in dün katıldığı bir programda İçişleri Bakanı Sn. Ayşegül Baybars’a yönelik kullandığı sözlerin, en basit tabir ile çağdışı ve yakışıksız ifadeler olduğunu belirtmek isteriz. Bu tür cinsiyetçi söylemleri, kimden gelirse gelsin şiddetle kınarız. Sn. Saner’in programda sarf ettiği ve çok net olarak duyulan ifadelerini sonradan inkar etmeye çalışmasını ise ‘özrü kabahatinden büyük’ olarak değerlendirmekteyiz. Pandemi dönemi, jet krizi, son olarak da İmar Planı süreçlerinde hükümetin politikaları nedeniyle "güvensizliğin" yerle bir olduğu ortamda, bu tür söylemlerle "seviyenin" de aşağıya çekilmesinin bu üslubu kullananlara da, ülkeye de hiçbir faydasının olmadığının altını özellikle çizeriz.