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TDP'den Sonra CTP'de Erdoğan'ın konuşmasına KATILMAYACAK

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TDP'den Sonra CTP'de Erdoğan'ın konuşmasına KATILMAYACAK
TDP'den Sonra CTP'de Erdoğan'ın konuşmasına KATILMAYACAK

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz nedeniyle Cumhuriyeti Meclisi’nde yapması planlanan konuşmaya katılmama kararı aldı.

CTP Parti Meclisi önemli bir karar için dün saat 20.00’de Hidden Garden'da toplandı ve 6 saat süren toplantı sonrasında kararını verdi.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada bugün gün içinde yazılı gerekçeli kararı açıklayacaklarını söyledi.

CTP'li vekiller Erdoğan’ın konuşacağı meclis toplantısında olmayacak. Erdoğan’ın Meclis oturumuna katılarak bir konuşma yapacağı söylenirken, bu toplantıda milletvekillerine herhangi bir söz hakkı verilmeyeceği de iddia edilmişti.

 

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