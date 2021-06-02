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TDP'den Tatar'a ilginç Kırlangıç Yavruları kaç tane? sorusu...

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TDP'den Tatar'a ilginç Kırlangıç Yavruları kaç tane? sorusu geldi...
TDP'den Tatar'a ilginç Kırlangıç Yavruları kaç tane? sorusu...

Bir süre önce Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Cumhurbaşkanlığı sarayındaki Kırlangıç yavrularını sosyal medya hesabından paylaştı.

Tatar paylaşımında "Cumhurbaşkanlığı girişinde, çatı altında yuvalayan kırlangıçlara rastgele bakınca gözlerime inanamadım… 4 yavru kırlangıç Dünya’ya gözlerini açmış bana bakıyorlardı.." yazısı ile paylaştı.

Muhalefet partilerinden Toplumcu Demokrasi Partisi ise bugün yayınladığı sosyal medya iletisi ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a kinayeli bir şekilde yavruların kaç adet olduğunu sordu.

 

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