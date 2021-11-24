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TDP’den YKP ve SOL HAREKET’E Evet TKPYG’ye ret!

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TDP Parti Meclisi dün akşam toplandı.
TDP’den YKP ve SOL HAREKET’E Evet TKPYG’ye ret!

TDP Parti Meclisi dün akşam toplandı.

TDP Parti Meclisi girilecek olan 23 Ocak seçimleri ile ilgili çalışmaları değerlendirdi. TDP Parti Meclisi’ndeki genel eğitimin YKP, SOL Hareket ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği haline "Toplum İttifakı’nı" oluşturmak olduğu öğrenildi.

TDP yetkililerinin YKP ve Sol hareket , bazı sivil toplum örgütleri ile birlikte yerel seçimleri de kapsayacak bir işbirliğinde ilerlemeler kaydettikleri de öğrenildi.

TDP Parti Meclisi’nin ise Çakıcı’lı bir TKP-YG ile bırak ittifaklaşmayı görüşmeyi bile gündemine almadığı öğrenildi.

TDP Parti Meclisi’nde konuşulanlara göre seçime iddialı adaylar ve özellikle 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yakın çevresinden adaylarla girileceği ve adayların da Aralık başı gibi netleşmeye başlayacağı öğrenildi.

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