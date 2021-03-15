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TDP:“Hükümet Turizm Emekçilerinin Sesine Kulak Vermeli”

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede var olan sorunların pandemi ile birlikte katlanarak arttığını, neredeyse tüm sektörlerin ciddi bir çıkmaza girdiğini, bunların başında da Turizm geldiğini kaydetti.
TDP:“Hükümet Turizm Emekçilerinin Sesine Kulak Vermeli”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede var olan sorunların pandemi ile birlikte katlanarak arttığını, neredeyse tüm sektörlerin ciddi bir çıkmaza girdiğini, bunların başında da Turizm geldiğini kaydetti. Pandemi sürecinden en fazla etkilenen alanlardan olan Turizm’de emek veren yaklaşık 20 bin emekçi ile ailelerinin ciddi bir mağduriyet yaşadığını, oluşan mağduriyeti giderecek adımların ise bir türlü atılmadığını belirten Özyiğit, hükümetin diğer alanlarda olduğu gibi Turizmle ilgili de gereken adımları atmadığını kaydetti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Milletvekilleri Zeki Çeler ve Hüseyin Angolemli bugün Meclis önünde eylem gerçekleştiren Turizm emekçilerinin yanında giderek destek belirtti.

Pandemi nedeniyle ülkede bir yıldır turizm olmadığını, sürecin devam etmesi nedeniyle de gelecek belirsizliği yaşandığını, turizm emekçilerinin de ciddi bir mağduriyet yaşadığını belirten Özyiğit, hükümetin ise bu mağduriyetleri giderecek adımları atmadığını kaydetti. Ülkede bu kadar sorun olmasına rağmen hükümetin önceliğinin halen atamalar olduğunu belirten Özyiğit, “Hükümet artık ülke gerçeklerine dönmeli ve turizm emekçileri ve mağduriyet yaşayan tüm kesimlerin sesine kulak vererek, sorunlarına odaklanmalı ve çare üretmelidir” dedi.

TDP olarak Turizm açısından ne yapılması gerektiğini yazılı ve sözlü olarak defalarca ortaya koydukları, ancak hükümetlerin bunları dikkate almamakta ısrar ettiğini belirten Özyiğit, diğer alanlarda olduğu gibi Turizmle ilgili de tüm paydaşların katılımıyla yapılacak çalışmalarla bütünlüklü bir plan üretilmesi gerektiği yönündeki çağrısını yineledi.

Ülkenin en önemli gelir kaynaklarının başında gelen Turizmle ilgili planlamanın şart olduğunu belirten Özyiğit, bunun yapılmaması halinde tıpkı geçen yıl olduğu gibi önümüzdeki dönemin de kaybedileceği uyarısında bulundu.

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