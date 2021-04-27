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TDP:Kıbrıs Türk’ünü kurtlar sofrasına meze yapmayacağız

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TDP:Kıbrıs Türk’ünü kurtlar sofrasına meze yapmayacağız
TDP:Kıbrıs Türk’ünü kurtlar sofrasına meze yapmayacağız

TDP'den açıklama:

Son dönemlerde sadece ettiği küfürler, hakaretler ve biat etmekle anılan MHP lideri Bahçeli, bunlara bugün bir yenisini daha ekleyerek, 4. Cumhurbaşkanı Sn. Akıncı’ya yönelik terbiye sınırlarını aşan ifadelerde bulunmuştur.

Sn. Akıncı’nın da belirttiği gibi; ‘kötü söz sahibine ait’ olsa da, Bahçeli haddini bilmelidir.

Unutulmasın ki; küfür acizliktir.

Yalnızca Sn. Akıncı’ya değil, Kıbrıs Türk halkına da saygısızlık yapan Bahçeli’yi, hem bu ülkenin seçilmiş kişilerine, hem de Kıbrıs Türk halkına yönelik hakarete varan seviyesiz söylemlerine son vermeye davet ederiz.

Şu çok iyi bilinsin ki; Kıbrıs Türk’ünü kurtlar sofrasına meze yapmayacağız.

Ve bu anlayışa karşı inatla vurgulamaya devam edeceğiz.

Biat değil özgürlük.

Bağnazlık değil çağdaşlık.

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