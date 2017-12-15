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TDP’li adaylar Güzelyurt’daki okulları ziyaret etti

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TDP’li adaylar Güzelyurt’daki okulları ziyaret etti
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları, Güzelyurt bölgesindeki ilk ve orta eğitim okullarını ziyaret etti.

Sırasıyla Güzelyurt Meslek Lisesi, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Güzelyurt Kurtuluş Lisesi, Güzelyurt Şehit Turgut Ortaokulu ve Portakal Çiçekleri ana Okulu’na gerçekleştirilen ziyaretlerde, eğitim sistemine yönelik yaşanan sıkıntılarla, TDP’nin eğitimde planlama, yürütme ve güçlendirme ile hayata geçireceği vizyonu hakkında bilgiler verildi, öğretmenlerin soruları yanıtlandı.

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TDP Genel Sekreteri Asım İdris ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda, ülkede eğitim, sağlık başta olmak üzere birçok konuda yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını kaydederek, tüm bunlarla ilgili olarak kalıcı çözümler üretilemediğini, dahası yapısal sorunların arttığını belirterek iktidara geldikleri takdirde bu sorunları çözecek vizyon, proje ve kadrolara sahip olduklarını söyledi. 

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