TDP'li Gençlerden "Geri Dönüşüm" malzemeleri kullanılan çevre dostu örgüt binası açıldı

TDP Mağusa İlçesi Gençlik Örgütü Merkez binası törenle açıldı. Genel Başkan Cemal Özyiğit, bilinçli ve donanımlı yetişen gençlerin kendilerini umutlandırdığını vurguladı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, bilinçli ve donanımlı şekilde yetişen, sorgulayan gençlerin umut verici ve sevindirici olduğunu vurguladı. Gençlerin çoğu zaman ülkeyi yönetenlerden daha bilinçli ve ciddi davrandıklarını kaydeden Özyiğit, özellikle saatler ve koordinasyon ofisi konularında gençlerin ortaya koyduğu iradeyle ülkelerine, toplumun yaşam tarzına ve yapısına hükümetten daha fazla sahip çıktılarını belirtti.

TDP Gençlik Örgütü’nün de geleneklerine bağlı, menfaat beklemeden, tamamen toplumsal çıkar uğruna mücadele eden bilgili, ilkeli ve donanımlı kişilerden oluştuğuna dikkat çeken Özyiğit, böylesi bir örgüte sahip oldukları için gurur duyduklarını kaydetti.

TDP Mağusa İlçesi Gençlik Örgütü Merkez binası törenle açıldı. Gençlerin kendi emek ve çabalarıyla,geri dönüşüm olacak şekilde hazırlanan bina farklı tasarım ve konseptiyle dikkat çekiyor. Açılış, Genel Başkan Cemal Özyiğit, Genel Sekreter Asım İdris, Milletvekilleri Hüseyin Angolemli, Zeki Çeler, Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı, bazı PM ve MYK üyeleri ile Mağusa Gençlik Örgütü Başkan ve üyeleri ile birlikte yoğun bir katılımla gerçekleşti. Etkinliğin başında Mağusa İlçesi Gençlik Örgütü’nün çalışmaları ile açılışı yapılan binanın yapım süreci ile ilgili bir de slayt gösterimi yapıldı. Binanın açılışı, konuşmaların ardından Genel Başkan Özyiğit ve Mağusa Gençlik Örgütü üyeleri tarafından birlikte yapıldı.

-Cemal Özyiğit-

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit konuşmasına binanın yapımında emeği geçen herkesi kutlayarak başladı. Gençler kendini yetiştirmek, kendi ülkelerine hizmet verebilmek için çalışırken, ülkeyi yönetenlerin gençlerin önüne takoz koyduklarını belirten Özyiğit, ülkedeki gençlerin sürekli yurtdışına gitmekten söz etmesi ile yurtdışındaki gençlerimizin ülkelerine geri dönmek istememelerinin haklı gerekçeleri olduğunu kaydetti.

"Gelecek belirsizliğinden kurtarmak"

Gençlerimizi gelecek belirsizliğine sokan yapının değişim zamanının çoktan geldiğini belirten Özyiğit, “TDP’nin temel hedeflerinden biri de, gençleri gelecek belirsizliğinden kurtararak, kendi ülkelerinde, adil, kalıcı bir çözümle, demokrasinin, insan haklarının ve adaletin hakim kılındığı bir düzende yaşamasına olanak sağlamaktır” dedi.

Cemal Özyiğit, tüm dünya gençleri gibi Kıbrıslı Türk gençlerin de aydınlık bir geleceği hayal etmesinin, ambargolardan uzak spor yapabilmesinin ve uluslararası toplumun bir parçası olmasının hakları olduğunu söyledi.

Ülkedeki mevcut düzenin duvara tosladığını, bunun en büyük mağduriyetlerinden birini de gençlerin yaşadığını belirten Özyiğit, TDP olarak bu düzeni değiştirmekte, gençlere daha yaşanası bir ülke sunmakta kararlı olduklarını vurguladı. Toplumun da zaten bu düzeni değiştirmekte kararlı olduğunu belirten Özyiğit, ilkeli duruşu, ne pahasına olursa olsun temizlik ve şeffaflıktan asla ödün vermeyen yönetim anlayışı ve toplum yararına ürettiği projelerle, TDP'nin bu değişimde mutlaka öncü rol oynayacağını vurguladı.

-Asım İdris-

TDP Genel Sekreteri Asım İdris de gençlerin çabası ve özverileri ile ortaya gerçekten çevre dostu ve oldukça kullanışlı bir bina çıktığını belirterek emeği geçenleri kutladı.

Ülke gençliği kendilerini geleceğe hazırlamak için canla başla çalışırken, ülkede gençliği çok yakından ilgilendiren gelişmeler yaşandığını belirten İdris, gençliğin genel bütçedeki payının %0,02 seviyelerinde olduğunu, Gençlik Dairesi bütçesinin azaltıldığını, gençlikle ilgili tüm faaliyetlerin hem bütçesinin, hem de sorumluluğunun devredilmesinin gündeme geldiğini anımsattı.

Son zamanlarda dinin ön planda olduğu farklı bir gençlik yetiştirme çalışmalarının da yoğunlaştığını belirten İdris, ülkede ilerde birbiriyle çatışabilecek iki farklı gençlik modeli yetiştiğini, bunun son derece tehlikeli olduğunu kaydetti. Bir toplum mühendisliğinin habercisi olan bu gelişmeler karşısında TDP olarak her platformda kararlı bir mücadele yürüttüklerini kaydeden İdris, “Biz bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olan, alınacak kararlarda gençliğin aktif rol oynayacağı bir gelecek hayal ediyoruz” dedi.

-Ece Balcı-

TDP Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı da, binanın geri dönüşüm olacak tasarlanmasının önemine dikkat çekerek, emek veren herkesi kutladı.

Parti olarak, ülkesi için uğraşan, emek veren ve bu topraklarda kök salmak için mücadele eden gençlere daha yaşanası bir düzen yaratmak ve gelecek belirsizliğinden kurtarmak adına mücadele verdiklerini ifade eden Balcı, gençlerin dinamizmi ile tecrübeyi birleştirerek doğru bir zeminde yol aldıklarını ifade etti.