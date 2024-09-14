TDP'li Yaylalı: "Senaryo Eylül Ayı Maaşları Mevcut Asgari Ücretten Ödenecek"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Ekonomik Kalkınma ve Yerel İş Gücü Politikalarından Sorumlu Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Erman Yaylalı, bugün gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında eleştirilerini dile getirerek, mevcut senaryonun yine tekrarlandığını vurguladı. Yaylalı, bu durumun amacının Eylül ayı maaşlarının şu anki asgari ücretten ödenmesini sağlamak olduğunu ifade etti.

Yaylalı, yazılı bir açıklamada bulunarak komisyon toplantısının bir komedya gibi geçtiğini ve halkın gerçek ekonomik sıkıntılarının göz ardı edildiğini belirtti. “Dar ve sabit gelirli vatandaşlarımız, artan hayat pahalılığı ve azalan alım gücüyle karşı karşıya” diyen Yaylalı, devlet temsilcilerinin emekçilerden yana bir kaygısının olmadığını savundu.

Yaylalı, işçi temsilcilerinin, resmi olarak açıklanan yüzde 19.19'luk hayat pahalılığı oranını kabul etmesinin yanı sıra, devlet ve işveren taraflarının bu durumu dikkate alarak bir çözüm üretmesi gerektiğine dikkat çekti. “Herkes biliyor ki; pahalılık açıklanan resmi rakamlardan daha fazla” ifadelerini kullandı.

Son olarak, mevcut net asgari ücretin açlık sınırında kaldığını belirten Yaylalı, yönetimin, asgari ücretin yeniden belirlenmesini geciktirerek Eylül ayında özel sektör çalışanlarının ücretlerini mevcut asgari ücret üzerinden ödeyeceğini ileri sürdü. TDP olarak emekçilerin yanında olduklarını ve bu tür olumsuz yaklaşımları kınadıklarını belirten Yaylalı, “Bu anlayışsız ve zalim yönetim altında ezilen emekçilerimizin zamanı geldiğinde gerekli dersi vereceğine inanıyoruz” dedi.